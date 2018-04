Tres accidentes de tránsito dejaron dos heridos graves

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado se produjeron tres accidentes que dejaron como saldo dos heridos de gravedad. Dos hombres, uno que cayó de su moto y otro que chocó con su automóvil contra un árbol, son las víctimas, mientras que hubo otros lesionados leves producto de varias colisiones provocadas por un camión que venía del Acceso Sur y se quedó sin frenos al llegar a la calle Mitre, de Guaymallén.



De los accidentes graves, el primero se produjo pasadas las 3.30 en la calle Profesor Mathus al 1200 de Guaymallén. En ese lugar, el Volkswagen Gol conducido por Diego Cortez (27) chocó con un árbol de grandes dimensiones.



La policía, que llegó luego de un aviso al 911, todavía no logra determinar los motivos por los cuales Cortez, que iba hacia el oeste, perdió el dominio de su vehículo y terminó impactando contra el árbol.



El diagnóstico para el joven fue politraumatismos graves, por lo que debieron trasladarlo al Hospital Central, donde permanece internado en grave estado de salud.



El segundo siniestro ocurrió a las 5 de ayer, en la calle Quiroga a la altura del puente cruzado de San Carlos. Allí cayó de su moto Corven 110cc Jesús Rivera (48), por motivos que todavía no quedaron establecidos.



Al parecer, Rivera circulaba por calle Quiroga hacia el oeste, perdió el control de su moto y cayó al piso, impactando su cabeza contra el cordón de la vereda.



El hombre fue asistido por el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) y diagnosticado con politraumatismos varios y traumatismo craneoencefálico grave, por lo que al igual que a Cortez, previo paso por el hospital local, fue trasladado al Central.



El accidente menos grave, aunque podría haber sido peor, fue el primero en producirse cronológicamente. Ocurrió pasadas las 21.30 del viernes, cuando un camión de grandes dimensiones, un Volkswagen serie 1.720 con semi y cargado con carbón, que circulaba por el Acceso Sur, se quedó sin frenos al momento de ingresar a la calle Mitre.



Al llegar a calle Saavedra, al chofer no le quedó más espacio para pasar y terminó chocando a varios vehículos que estaban frenados esperando el semáforo y a otros tantos que estaban estacionados.



Tras el accidente el personal del SEC constató que, casi milagrosamente, no hubo lesionados de gravedad, solo algunas personas con heridas leves.



Lo que sí sucedió tras el aparatoso siniestro fue un colapso importante del tránsito en la zona, por lo que se tuvo que cortar el paso en la calle Mitre entre calle Bandera de los Andes y Godoy Cruz.



En moto

Más muertos. El Ministerio de Seguridad difundió la cifra de accidentes y ya son más de 50 los muertos por siniestros en moto en lo que va del 2018 en la provincia. La alta velocidad, la falta de uso del casco y el consumo de alcohol fueron señaladas como las principales causas.