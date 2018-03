Tragedia en Cuesta de los Terneros: Piden reflotar la causa y demandar al Estado

A más de ocho meses de la tragedia vial de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, la causa parece reflotarse luego de que la Justicia determinara que no había responsabilidades penales. Familiares de fallecidos y sobrevivientes piden imputaciones y sanciones al estado.



Quince personas, entre niños y adultos, murieron y 20 terminaron con graves heridas en aquella tarde de domingo. Ocurrió el 25 de junio pasado en la ruta 144, donde hay carteles que indican que se trata de una pronunciada pendiente y se les pide a los conductores que no circulen a más de 30 kilómetros por hora.



Sin embargo, el chofer, Damián Pinelli, no habría respetado las señalizaciones. El micro volcó y 15 personas perdieron la vida, incluido el mismo conductor.



Luego varios pasajeros contaron que Pinelli iba rápido y que incluso le pidieron que bajara la velocidad minutos antes del accidente.



Las víctimas, integrantes de una academia de baile, oriundos de la localidad bonaerense de Malvinas Argentina, habían pasado el día en Las Leñas, donde disfrutaron de la nieve, y ya se disponían a regresar a Buenos Aires cuando ocurrió el siniestro. Estuvieron en la provincia por una competencia.



Contra el Estado

El hecho generó un gran impacto y abrió muchos interrogantes sobre cómo circulaba ese colectivo, que luego se supo que presentaba varias irregularidades.



Sobre esos puntos trabajará la abogada Carla Spagnolo, en representación de la familia de los fallecidos y del resto de las víctimas. La letrada hoy llegará a San Rafael para pedir de manera formal la reactivación del expediente.



En declaraciones a FM Vos de San Rafael, la letrada adelantó con que objetivo se presentará en la Justicia local. "Hay que usar la lógica y el sentido común. Tenemos un colectivo que parte de Malvinas Argentinas, propiedad de una empresa fantasma y con un contrato a nombre de otra empresa inexistente. Vamos a demostrar que aquí existió una cadena de responsabilidades, que empezó con un vehículo que nunca debió circular porque no estaba habilitado", explicó la abogada.



Spagnolo recordó la cantidad de irregularidades que se detectaron tras el vuelco fatal: "El micro estaba en estado deplorable, no podía superar la verificación técnica y todo lo que ello exige. Sin embargo, atravesó todo Buenos Aires, llegó hasta Las Leñas y volvió, hasta antes de volcar. Todo ese recorrido lo realizó sin ningún control, eso no tiene lógica. En este contexto, evaluamos que es muy grave la falta en la que incurrieron funcionarios del Estado, más allá de los responsables de la empresa", resumió.



En este sentido, la demanda penal recaería contra la Comisión Nacional Reguladora del Trasporte (CNRT). "Ningún funcionario idóneo en materia de seguridad vial pudo haber habilitado el colectivo, y si lo hizo incurrió en una grave irregularidad", agregó la abogada.



Contra los dueños de la empresa

La causa penal extinguió para los investigadores con la muerte del chofer, ya que consideraron que no habían a quien a acusar. La querella no está de acuerdo con esto y apunta a más responsables.



"Si bien era Jorge Damián Pinelli quien conducía en el momento del vuelco, la mayoría del recorrido lo encabezó el padre, Jorge Pinelli. La justicia tiene que usar el sentido común. Pinelli no podía desconocer el estado en el que estaba el micro. No podía ignorar el deplorable sistema de frenos, que una de las cubiertas era distinta al resto", destacó Spagnolo.



"Él mismo (por Jorge Pinelli), junto a su hijo, frenó minutos antes del accidente porque advirtieron que algo estaba mal y realizaron maniobras indebidas en el sistema de frenos para poder seguir. Pinelli estaba presente cuando los pasajeros le dijeron a su hijo que baje la velocidad. Por todo esto queremos que lo ocurrido no quede impune".



Además de apuntar contra Pinelli padre, la abogada considera que la esposa del chofer muerto también es responsable, ya que figuraba como la titular de la empresa. El hecho está caratulado como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.