Sin forzar nada, ladrones se llevaron casi $300 mil en efectivo

Un importante botín en efectivo se llevaron delincuentes tras un robo ocurrido a plena luz del día en Luján de Cuyo donde no tuvieron que forzar nada.

La víctima fue el propietario de una carnicería que cerca del mediodía dejó su camioneta Toyota estacionada en la esquina de San Martín y Perito Moreno.

Al regresar al rodado, cerca de las 12.20, no notó nada extraño ya que no se encontraba dañado por ningún sector. Sin embargo, el hombre sí se alertó cuando no encontró un maletín que había dejado en el interior.

Dentro había 280 mil pesos en efectivo, según declaró en la denuncia judicial que realizó minutos después del hecho.