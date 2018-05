Sin acceso público y con sorpresas arrancó el juicio a Luciano Cabral

El comienzo del juicio por la muerte de Joan Villegas por la cual está preso el jugador de fútbol Luciano Cabral tuvo un arranque inesperado ya que la madre de la víctima pidió un cambio de representante legal, por lo que el inicio de los testimonios se pasó para este miércoles.





La novedad se dio recién en el inicio del debate cuando la mujer, María Ángeles Gualpa, pidió que no la represente más la defensora que lo venía haciendo, Claudia Fajardo. El tribunal le preguntó si tenía un abogado particular y ante la negativa se le terminó asignando el patrocinio de la fiscal Alejandra Becerra.





En la modificación del Código Procesal los ofendidos penalmente en un juicio si no tienen abogado particular se le nombra uno de oficio pero no los habituales defensores oficiales, siendo un fiscal el elegido. En este caso la responsabilidad cayó sobre la fiscal penal de menores que lógicamente al llegar pidió tiempo para conocer el expediente (una semana solicitó), pero finalmente por la agenda de otros colegas sólo se le dio 24 horas.





La otra novedad afectó al conocimiento público del desarrollo del caso, ya que sorpresivamente antes del comienzo del juicio se comunicó a la prensa que no se podría ingresar amparándose los jueces en la Convención de los Derechos del Niño debido a que uno de los juzgados era menor en el momento del crimen.





En el banquillo de los acusados también están además del jugador, José Cabral (padre del deportista – 42 años), Axel Olguín (primo - 20) y Hugo Brian Santana, de 18 años pero al momento del hecho tenía 17.





Los jueces a cargo del juicio son Julio Bittar, Ariel Hernández y Carlos Parma.





Un caso complejo y mediático





Alan Joan Villegas fue asesinado el 1 de enero de 2017 en Alvear en una pelea de la que participaron varias personas.





Desde un primer momento la presunta participación en la pelea del ex jugador de Argentinos Juniors, Luciano Cabral potenció el alcance público del caso, lo que hizo que incluso canales deportivos nacionales vinieran a cubrir el caso.





En febrero de 2017 Ignacio Olmedo, entonces conjuez de instrucción, confirmó la prisión preventiva para el jugador, con último paso en el fútbol brasilero, y el resto de los imputados y dictó el procesamiento de los tres por el delito de "homicidio agravado por la participación de menores".





Esta decisión fue apelada, pero el Tribunal Penal de Menores ratificó el procesamiento y la prisión preventiva.





En ese momento se sostuvo que hay testimonios, evidencia física y grabaciones telefónicas que comprometen a los detenidos, aunque del otro lado el abogado de Luciano Cabral sostiene la inocencia y espera demostrarlo en el debate.





El homicidio se perpetró en la mañana del 1 de enero de 2017 en el barrio Los Inmigrantes.





La víctima fue ultimada a golpes y la herida fatal habría sido una pesada piedra que se arrojó en su cabeza.