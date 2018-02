Se incendió una casa y una anciana tuvo que ser rescatada

Un incendio de grandes proporciones afectó a una casa ubicada en calle Rivadavia al 778 de Godoy Cruz durante la mañana de este miércoles.

El incendio, según uno de los habitantes de la casa, habría comenzado con un fallo en la heladera.

"Una heladera comenzó a fallar, vi que empezó a salir fuego. Le dije a mi abuela que salga, no me hizo caso", explicó el joven a Diario Uno, y agregó: "Quise apagar el fuego y no pude, subí a rescatarla pero no pude", afirmó señalando que la mujer fue finalmente sacada de la vivienda por los bomberos.

La mujer de 86 años que vivía en la casa fue asistida por un principio de intoxicación por monóxido de carbono pero está fuera de peligro.