Pasadas las 16 de este lunes se produjo un incendio en un local de venta de pirotecnia en Godoy Cruz.
Alerta
Se incendió en Godoy Cruz un local de venta de pirotecnia
Tres dotaciones de bomberos lograron controlar el fuego para que no llegara a casas vecinas. Hubo cinco intoxicados y un efectivo lesionado
Tras casi una hora el fuego fue controlado por el trabajo de tres dotaciones de Bomberos.
En principio se informó que 5 personas sufrieron intoxicaciones por inhalar monóxido de carbono y un bombero resultó con heridas por un golpe de electricidad. Además, una mujer tendría lesiones importantes.
El incendio ocurrió en calles Mitre y Jorge Nebwery, de Godoy Cruz.
Personal policial también llegó a la zona para colaborar con el ordenamiento del tránsito y la seguridad del perímetro.
Se aguarda una ampliación oficial con mayores precisiones.
Nota en desarrollo.