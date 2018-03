Se encuentra grave una mujer que sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo

Una mujer de 33 años quedó internada en muy grave estado luego de sufrir severas quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo. Dijo que sufrió un intento de asalto en su casa de Luján y que los autores le tiraron alcohol y la prendieron fuego.



El relato de la mujer no convenció a los investigadores debido a que su marido tenía también quemaduras en sus manos, por lo que sospechan e investigan si fue un caso de violencia de género.



Como consecuencia el hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.



Mientras tanto, Ana María Rojas, de 33 años, permanece internada en el Hospital Lagomaggiore, donde el director Mario Bustos Guillén dijo a Noticiero 7 que sigue en grave estado.



"Se encuentra en mal estado general", indicó Bustos Guillen y agregó: "Está afebril, bajo analgesia, con asistencia respiratoria, e inestable hemodinámicamente".



Explicó que recién pasaron 24 horas desde que llegó al hospital y que las primeras 48 horas son críticas: "Veremos cómo evoluciona en el transcurso del día".



La mujer tiene quemaduras profundas con las vías respiratorias complicadas y su estado general es grave, sostuvo el director del Lagomaggiore, quien agregó: "No empeoró, pero no salió del cuadro grave en el que llegó".