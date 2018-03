El féretro de Norma Carleti, la empresaria de Tunuyán asesinada de 55 puñaladas, fue sacado del nicho donde estaba en el Cementerio del Valle de Uco y fue resguardado en otro lugar debido a que habrían intentado profanar su tumba.



Federico Ávalos, abogado querellante de la familia de Norma, indicó a Canal 7 que en la noche del martes "el sereno del cementerio vio a dos personas sospechosas cercanas al nicho donde estaba el cuerpo de la mujer, se acercó, fue atacado con palos, y los hombres escaparon".



Dijo que el miércoles ocurrió algo similar cuando otro encargado de la seguridad del cementerio vio a un hombre en actitud sospechosa en el mismo lugar, pero huyó al ser detectado.



"Está en conocimiento el juez de faltas de Tunuyán y el fiscal Adrián Frick va a hacerse presente en el cementerio para ver qué pasó con esta irregularidad", dijo Ávalos.



Agregó que desde la fiscalía decidieron poner una faja de seguridad en el ataúd de Carleti, y permanecerá en un depósito para resguardarlo hasta que decidan qué medidas se van a tomar, aunque la querella ya pidió una custodia policial.



Ávalos sostuvo: "Este es un mensaje mafioso, y quieren embarrar la cancha y eso no va a entorpecer la investigación, pero en el hecho del homicidio no cambia nada. Puede ser que con el avance de la investigación alguien que no se puede defender quiere dar este tipo de mensaje".