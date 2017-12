RecuperÃ³ la libertad la acusada de apuÃ±alar a su exnovio en una plaza

Este viernes recuperó la libertad la joven acusada de apuñalar a su expareja en una plaza de Malargüe. Como en un principio las lesiones no son graves y la víctima no quiso instar la acción penal, la chica no fue imputada.

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en la plaza Belgrano, cuando Arian Galigniana (24) se encontró con su expareja, Nair Altamirano (24), y comenzaron a discutir. Según trascendió, el motivo de la pelea fue la tenencia de uno de los hijos que tienen en común.

La situación terminó minutos después con el joven internado en el Hospital Regional con dos heridas de arma blanca en la espalda y la chica entregándose en el mismo nosocomio y asegurando haber sido autora del hecho.

La victimaria detalló que se defendió de una agresión y que el cuchillo lo portaba porque se estaba dirigiendo a la casa de una amiga para hacer ensalada de fruta, según relataron fuentes judiciales.

Altamirano quedó aprehendida pero el fiscal departamental Javier Garioli no la imputó. Sucede que el herido no quiso realizar la denuncia y como en un principio las acciones que sufrió son leves se trata de un delito de instancia privada.

La joven recuperó su libertad, tras un examen psiquiátrico que ordenó el fiscal, aunque bajo ciertas reglas ya que seguirá vinculada al proceso. Tiene prohibición de acercamiento con Galigniana y debe comparecer regularmente en sede judicial para firmar.

En caso que las heridas demanden más de un mes de recuperación para la víctima, la caratula del caso pasará a lesiones graves dolosas y ahí sí el fiscal deberá imputarla formalmente en el expediente.

En tanto que los hijos de la sospechosa, un bebé y un niño de 6 años, estuvieron a cargo del Órgano Administrativo Local (OAL). Como el peritaje psiquiátrico le salió favorable a la joven, el organismo se los devolvió.

Antes de cometer el hecho, la joven había posteado en su perfil de Facebook: "Porque me importa un carajo la gente o si les caigo bien o mal. Lo único que me importa son mis hijos y mi espalda. Los demás muéranse".