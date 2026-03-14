Recapturaron al segundo delincuente fugado de una comisaría de San Martín que llevaba dos meses prófugo

Emiliano Carlos Jofre- recapturado de la evasión en la Comisaría de San Martín Emiliano Jofré era intensamente buscado por la Justicia desde diciembre. Foto: Ministerio de Seguridad

El hombre había protagonizado la fuga junto a Enzo Leonel Páez, quien fue recapturado pocos días después, el 14 de diciembre. Con la detención de Jofré, ambos evadidos vuelven a quedar a disposición de la Justicia.

El detenido fue trasladado nuevamente a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La fuga en el calabozo

Los peligrosos delincuentes lograron huir de la celda en la Comisaría 12 de San Martín, luego de destrozar las medidas de seguridad de una ventana. Uno era investigado por abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego. Otros dos hombres intentaron seguirlos, pero los policías advirtieron lo que ocurría y evitaron más fugas. El hecho se prepetró en diciembre del año pasado.

Los 2 detenidos que escaparon lo hicieron luego de romper las medidas de seguridad de la ventana del calabozo, desde donde accedieron a los techos sin que nadie lo notara.

Uno de ellos, Enzo Leonel Páez fue detenido a las pocas horas de la fuga y Jofré este sábado, luego de una investigación policial que arrojó un resultado exitoso.