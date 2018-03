Quién era Norma Carleti, la mujer que fue asesinada en Tunuyán

En Tunuyán, sobre todo, y también en toda la provincia ayer no se paró de hablar de este asesinato. Más allá de la brutalidad con la que fue llevado a cabo, las repercusiones fueron alentadas porque la víctima era una empresaria reconocida de la zona.



Norma Carleti era hija de Ítalo Carleti y Cesira Ferrari. Su padre, ya fallecido, fue uno de los mentores de Carleti SA, empresa frutícola con una de las mayores producciones de cerezas de exportación del país.



Su primo Alberto Carleti es el actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán y vicepresidente de la FEM (Federación Económica Mendoza).



Norma habría pertenecido aún al directorio, a pesar de que ayer algunos lugareños contaban trascendidos de que las relaciones con el resto de los miembros no eran las mejores, por algo vinculado a las divisiones de bienes.



Igualmente la principal actividad de Norma era el negocio inmobiliario.



Junto a su ex marido Leonardo Hisa, dirigente de la Sociedad Rural y ex senador radical, habían sido dueños de Las Lomas, una casa de campo, y compartían una firma vinculada a los alquileres y ventas de numerosas propiedades del departamento.



Con Hisa, en segundas nupcias, Carleti tuvo un solo hijo, Lucio. Este joven es estudiante de Derecho de la UNCuyo y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, al que llegó a través de la agrupación Franja Morada.



De su primer matrimonio, con Julio Gómez, Carleti tuvo dos hijos: Gastón y Germán. También era abuela.

De hecho, un vecino contó que una de sus nietas había estado con ella el domingo y que la habían buscado sus padres un rato antes del horario en el que se habría perpetrado el crimen.



Rumores

En las calles tunuyaninas, además de comentar la conmoción popular, se labraban ayer todo tipo de hipótesis.



Entre los rumores no faltó la mención de la palabra "sicarios", "ajuste de cuentas", como también algunos relatos que sembraban sospechas de represalias por despidos recientes o por acciones judiciales en torno a conflictos con el tema inmobiliario.



También las redes sociales se hicieron eco de la noticia, que tuvo trascendencia a nivel nacional, por la alevosía.



Muchos conocidos de la víctima dejaron su mensaje de pésame en el muro de Facebook de Carleti. Además, hubo condolencias hacia su familia directa, como hacia los Hisa, por la trayectoria política de su ex marido y de su hijo menor.