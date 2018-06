Próvolo: denunciaron una vez más a dos intérpretes de señas y un perito psicológico

Una denuncia a dos intérpretes de lenguaje de señas y un perito psicólogo de la causa Próvolo. Indicaron que no hicieron idóneamente su tarea, por lo que no habrían transmitido las declaraciones de forma correcta.



Quienes presentaron esta denuncia fue un defensor oficial de pobres y ausentes que representó a uno de los primeros imputados del Próvolo, pero que finalmente fue separado de la causa debido a que por sus discapacidades no comprendía la criminalidad de sus actos, por lo que era inimputable.



A este se sumó Carlos Varela Álvarez, el defensor particular de la monja Kumiko, y juntos presentaron esta denuncia a dos intérpretes y un perito psicológico, quienes intervinieron en los testimonios de las víctimas del Próvolo y tradujeron sus relatos a través de lenguaje de señas.



Si la denuncia de estos abogados prosperara se pone en duda toda la base de la investigación.



Esto ocurre cuando se pide la elevación a juicio de la mega causa Próvolo, a la cual todos los abogados defensores ya se opusieron y pidieron una nulidad sobre la investigación, situación que deberá ser resuelta por un juez.



Producción periodística: Alejandro Gamero/ Radio Nihuil