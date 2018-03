Policías de Guaymallén ayudaron a una mujer a dar a luz y salvaron a la bebé

Una mujer dio a luz a una bebé cuando llegó a la Comisaría 35, de Guaymallén, donde fue ayudada por los policías. Luego de llorar la pequeña no tuvo más reacción, por lo que los efectivos la trasladaron de inmediato al Hospital Notti y la salvaron.



Cerca de las 6.30 de este jueves una mujer llegó a la Comisaría de calle Bolívar, donde dijo que necesitaba una ambulancia porque estaba con trabajo de parto.



Pero su estado era avanzado, y antes que la asistencia llegara al lugar, los efectivos presentes la auxiliaron y recibieron a una pequeña nena.



Hicieron todo lo que los médicos le indicaron por teléfono y la recién nacida tuvo su primer llanto, pero segundos después no tuvo más reacción.



Debido a que la ambulancia aún no llegaba, los policías decidieron trasladar a la bebé en un móvil hasta el Notti, donde fue asistida y quedó en muy buen estado de salud.



Mientras tanto, su madre también fue asistida y se recupera muy bien luego de haber dado a luz.