Polémica por denuncia de abuso sexual contra dos funcionarios

Desde ese municipio, Julio Villafañe, jefe de Gabinete dijo en conferencia de prensa, que se trata de una "maniobra política" por parte de los ediles y remarcó que lo expuesto por la denunciante es una represalia porque fue despedida e informaron que no correrán de sus cargos a los implicados, hasta tanto la Justicia no se expida.

A su vez, el intendente tunuyanino Martín Aveiro calificó la situación como "lamentable" y solicitó a los funcionarios "que estén a disposición de la justicia, para que esta situación se aclare cuanto antes".

La denuncia, efectivamente, fue hecha en la Oficina Fiscal N° 15 hace pocos días.

El caso en detalles

Según consta en el informe que los concejales elevaron al intendente Martín Aveiro, la mujer que radicó las denuncias y que no quiso hablar con los medios se hizo presente en el Concejo el jueves pasado. Allí, en un cuarto intermedio, contó que había sido víctima de abuso sexual por parte de Carlos Fabricio González y Pedro Villalba, directores de Defensa Civil y Recursos humanos, respectivamente.

También, detalló que fue despedida el 9 de febrero, y que habría sido sometida a infinidades de actos persecutorios y hostigamiento por parte de los funcionarios desde 2015. Entre otros detalles, aseguró que otras empleadas estarían en la misma situación, pero que no querrían hablar.

La ex empleada afirmó haber hecho dos denuncias, en la fiscalía de Instrucción y en la Oficina fiscal 15 y que también declaró en la oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia. Lo que se pudo constatar, es que hay una denuncia que ingresó a la Oficina Fiscal 15 hace unos días y que aún no pasó a la Fiscalía. Está caratulada como abuso sexual contra una sola persona, que sería contra González. Villalba saldría solmente mencionado.

"La chica tenía un gran estado de pánico. Nosotros le dijimos que no podemos hacer nada con que la echaron del trabajo pero sí es otra cosa el abuso, el manoseo, la violencia de género y si la echaron por no querer tener relaciones con algún director eso sí es gravísimo", comentó el concejal Marcelo Barceló (UCR), asegurando que ellos no vieron el caso como un invento, y que buscan que se resguarden al resto de las mujeres que trabajan junto a estos funcionarios, y que podrían estar sufriendo acosos, si se comprueba lo que declaró la ex empleada.