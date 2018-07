Pity Álvarez: "Lo maté porque si no me iba a matar él"

El músico de rock Cristian Pity Álvarez se entregó en la mañana de este viernes a la Policía y reconoció que mató a Cristian Díaz, de 36 años, aunque afirmó que lo hizo en defensa propia.







"Lo maté porque era él o yo", afirmó Alvarez, en declaraciones formuladas poco antes de ingresar a la Comisaría 52, del barrio porteño de Villa Lugano.





Embed Hace minutos se entregó Pity Álvarez. Ante las cámaras y los periodistas, una confesión: "Yo fui el que disparé. Vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era él o yo. Si no, me iba a matar él. Cualquier animal haría lo mismo" pic.twitter.com/fgVXEXn2BK — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 13 de julio de 2018



Alvarez dijo que "cualquier animal haría lo mismo", al justificar el asesinato de Díaz y agregó que no eran amigos y no fue por un tema de drogas.



"(Lo maté) porque si no me iba a matar él", señaló el líder de la banda "Viejas Locas", quien arribó acompañado por su abogado, Sebastián Qeuijeiro, a la sede policial.





Embed Se entregó Pity Álvarez en la comisaría, acompañado de su abogado.

"Yo fue el que disparó. Era él o yo, cualquier animal haría lo mismo" pic.twitter.com/JgbE3FPiIt — C5N (@C5N) 13 de julio de 2018



También sostuvo que con Díaz no eran "amigos" y que la víctima "era un pibe que choreaba".



Álvarez fue acusado por varios testigos de matar con una pistola calibre 7.35 a Díaz, de 36 años, en el complejo habitacional Samoré, de Villa Lugano.