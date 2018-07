Pidió disculpas el joven que atropelló a un futbolista y dijo que escapó "por miedo"

Elías Gattás (28) pidió disculpas y adujo que escapó del lugar donde atropelló a Kevin Disparti porque se asustó. Pero eso no fue suficiente para que zafara de continuar en la cárcel hasta que se desarrolle el juicio oral y público.





El juez Claudio Gil, a pedido de la fiscal Andrea Rossi y el querellante Diego Díaz, ratificó la prisión preventiva al conductor del Renault 18 break que embistió y arrastró al futbolista Disparti en calle Pedro Vargas al 3000 el 31 de mayo pasado y luego huyó, hasta ser detenido 11 días después en su casa de barrio El Molino, de San Rafael





Para justificar su accionar, el magistrado argumentó en la audiencia oral que está probado que Gattás atropelló a Kevin (se detectaron rastros de sangre de la víctima y de su casco en el Renault 18 del acusado), un punto que no cuestionó la defensa del acusado, que existe riesgo de fuga en caso de otorgarle la libertad o la prisión domiciliaria y además está latente la posibilidad que pueda entorpecer la investigación.





Para el juez pesó mucho que el automovilista escapó del sitio del accidente, no se presentó a la Justicia y ocultó el vehículo.





También tuvo en cuenta que el imputado puede pensar en fugarse para evitar volver a la cárcel, ya que entre 2010 y 2016 cumplió una condena de seis años y cuatro meses de prisión por robo agravado y privación ilegítima de la libertad.





Lo conocía

Elías Gattás también tuvo su oportunidad de hablar y pidió perdón: "Fue un accidente, sucedió todo muy rápido, pido disculpas, sé que al hijo (de Luis Disparti) no se lo voy a devolver ni yo ni nadie. Me siento culpable, también me duele porque lo conocí, muy poco, pero lo conocía".





Y justificó su escape al decir que "huí del lugar por miedo, tengo familia y la peleo día a día, son muchas cosas que se me pasaron en el momento, por eso me fui".





Este hombre está acusado de homicidio culposo agravado por la fuga y por conducir sin licencia habilitante, por lo que, en caso de ser condenado en un futuro juicio, arriesga una pena que va de los tres a los seis años de prisión.





Involucró a 3 rodados

Kevin Josué Disparti, de 24 años, murió al ser atropellado el 31 de mayo a las 8 en Pedro Vargas del 3015, entre Cangallo y Florida.





Circulaba de sur a norte en su moto, y en ese lugar se llevó por delante a Jorge Castro que iba en bicicleta en la misma dirección, cayendo el ciclista hacia la banquina y el motociclista para el lado del asfalto.





Al momento de reincorporarse, Kevin fue llevado por delante por el Renault 18 break que venía atrás y lo arrastró unos metros, según el relato que hizo la fiscal Rossi en la audiencia oral. Gattás, al mando de ese auto, se bajó a mirar, dos testigos le recriminaron la acción, pero éste dijo que lo había pasado por el costado y luego se fue del lugar en su vehículo.