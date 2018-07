No declaró quién lo apuñaló, murió y ahora los pesquisas deben empezar de cero

Con varias declaraciones testimoniales se comenzó a profundizar la investigación por el asesinato de Ricardo Lorenzo Celedón, quien fue apuñalado el jueves pasado en Godoy Cruz y terminó falleciendo en la mañana del martes.

Los investigadores se lamentan porque podrían tener el nombre del autor del ataque mortal, pero no fue así porque la víctima no quiso. Es que cuando el individuo de 43 años ingresó al Hospital del Carmen con una herida de arma blanca en el sector izquierdo del tórax manifestó que no iba a hacer la denuncia y lo iba a solucionar personalmente.

Para los pesquisas está más que claro que se trató de un ajuste de cuentas y que Celedón, quien fue apuñalado cuando esperaba el micro en la esquina de Joaquín V. González y General Paz, sabía quién fue el agresor.

Lo cierto es que cuando la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios, tras la muerte del hombre, la víctima no había declarado formalmente en el expediente y no se pudo saber el nombre del atacante.

Es por eso que por estas horas el fiscal Carlos Torres se encuentra tomando declaraciones a distintos testigos para encaminar la investigación que, por ahora, no logra descifrar la identidad del asesino.