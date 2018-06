Nahir Galarza amenazó con suicidarse si mostraban un video sexual con Pastorizzo

Fuentes tanto en la parte acusadora como en la defensa de Nahir desligan al fiscal Rondoni de la posibilidad de proyectar el video sexual: apuntan a la querella del caso, que representa al padre de Pastorizzo. Otros buscan bajarle el tono a la polémica: "No fue nada grave ni del otro mundo. El tribunal expresó que no era necesario y que en todo caso el material se vería en forma privada".

"Ya cuando miraba las fotos Nahir comenzó a ponerse mal, se ve la cara de ella, es ella teniendo sexo con el chico", aseveran cerca de la joven: "¿Por qué había que proyectar ese material? Se puso a llorar, se quebró y volvió a entrar a la sala". Lo cierto es que otros videos de índole personal ya habían sido exhibidos en la sala durante la jornada con el objeto de demostrar el vínculo entre víctimaria y víctima, uno de los ejes del planteo de la fiscalía y la querella: se proyectaron filmaciones de Nahir y Pastorizzo acariciándose, extraídas del iPhone 6 de la joven por un perito de la Procuración entrerriana.





Marcelo Galarza, padre de Nahir, no pudo ver a su hija en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gualeguaychú donde está detenida tras el incidente de hoy por la tarde: el miércoles será su próxima visita.





Galarza padre no lee medios online, no lee el diario, no sabe si su esposa, la madre de la joven, se enteró de la crisis en plena audiencia. "Nahir va a mandar toda la ropa que tiene para las audiencias a la casa, no quiere ir más al juicio", dicen cerca de la joven: "Esto que hicieron es una bajeza, es lamentable, irrespetuoso. Es una gurisa de 19 años. No podés hacer esto. La fiscalía la demonizó. Hoy declararon tres chicos que eran testigos de identidad reservada y dijeron que no le tenían miedo. ¿Por qué salieron a decir que Nahir era un monstruo? Se va cayendo la careta de a poco."





En su celda, pequeña, con una mesa de cemento, un catre de metal y un pequeño ventiluz, Nahir comenzó a recibir días atrás medicación "para dormir", "Rivotril", dice un allegado, "se lo receta el médico de la policía porque no puede dormir." "Bien no está después de lo que pasó hoy, no está estable", continúa la fuente.





Tanto querellas como defensa esperan para este jueves un punto clave en este sentido: los testimonios de los peritos psiquiátricos del caso.