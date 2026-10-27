Un niño de 2 años fue atropellado este martes por la tarde en la intersección de las calles San Martín y Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el vehículo involucrado fue un colectivo del City Tour, que pasea a turistas por la Ciudad de Mendoza. La unidad también golpeó a su abuela.
Accidente
Murió el niño de dos años que fue atropellado en pleno centro
Fue trasladado de urgencia al hospital Notti pero no sobrevivió. Según las informaciones preliminares, el vehículo que lo embistió era un colectivo del City Tour
En el lugar trabajaron dos motoambulancias y una unidad coronaria. De acuerdo con los primeros reportes, cuando llegaron los equipos de emergencia, el pequeño se encontraba en paro cardíaco y presentaba una fractura expuesta de fémur.
El chico no sobrevivió a las heridas y falleció en el hospital Notti de Guaymallén.
El accidente en pleno centro
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor intentó esquivar al menor, sin lograrlo, y posteriormente colisionó contra un automóvil Citroën que se encontraba estacionado.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Niño de 2 años fue atropellado en San Martín y Buenos Aires.
- Presentaba paro cardíaco y fractura expuesta de fémur al llegar la emergencia.
- El vehículo involucrado sería un colectivo del City Tour.
Resumen generado por Thinkindot AI