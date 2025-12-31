Inicio Policiales accidente
Tragedia en la ruta 7

Murió el niño de 8 años que sufrió un grave accidente junto a su madre en alta montaña

Fue el segundo accidente del día en el corredor internacional. El pequeño había sufrido graves lesiones y debió recibir RCP en el lugar del siniestro

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El niño de 8 años murió tras el vuelco que protagonizó el vehículo en el que viajaba por la ruta internacional 7 a la altura de Potrerillos. 

El niño de 8 años murió tras el vuelco que protagonizó el vehículo en el que viajaba por la ruta internacional 7 a la altura de Potrerillos. 

El último día del año comenzó con graves siniestros de tránsito en las rutas mendocinas: cerca del mediodía de este miércoles trascendió que se produjo un segundo accidente en alta montaña que se cobró la vida de un niño de 8 años.

El siniestro se produjo en Ruta 7, a la altura de Potrerillos, más precisamente en el kilómetro 1.080. Un vehículo en el que iba una mujer con el niño volcó, y el pequeño tuvo que ser asistido con maniobras de reanimación por más de una hora pero no lograron salvarle la vida.

Entre tanto, se realizan tareas para extraer a la mujer, que según los reportes quedó atrapada dentro del rodado y estaba inconsciente.

Vuelco en el que murió un niño de 8 años en Alta montaña
El peque&ntilde;o de 8 a&ntilde;os falleci&oacute; luego de que volcara el veh&iacute;culo en el que viajaba con su madre por la ruta internacional 7 a la altura de Potrerillos.&nbsp;

El pequeño de 8 años falleció luego de que volcara el vehículo en el que viajaba con su madre por la ruta internacional 7 a la altura de Potrerillos.

De hecho, según confirmaron desde alta montaña, un grupo de rescatistas trabajaban para constatar el estado de salud de la mujer.

Si bien aún se desconocen mayores detalles, las víctimas del accidente serían oriundos de Mendoza y sólo se sabe que viajaban hacia el oeste, probablemente con destino a Uspallata.

Trabaja en la zona personal médico y policial.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar