Los rugbiers franceses acusados de abuso sexual sacaron los pasajes y parten este martes a París

rugbiers franceses abuso.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: El motivo por el que el hombre que salió y volvió a matar había sido condenado sólo a 11 años

Después de 57 días, volverán a Francia este martes

Los dos jugadores promesa del deporte galo estuvieron en Argentina durante 57 días. Llegaron a la provincia para disputar una serie de partidos en Buenos Aires, Mendoza y Uruguay. Sin embargo, solo pisaron las canchas en territorio cuyano cuando le ganaron a Los Pumas 28 contra 13.

Los supuestos hechos por los cuales están siendo investigados ocurrieron la noche del sábado 6 de julio, cuando ambos rugbiers, en el post partido fueron al boliche Wabi, ubicado en Luján, donde conocieron a la mujer.

Luego de bailar juntos, se dirigieron al hotel Diplomatic, de Ciudad, donde supuestamente ocurrió el abuso sexual con acceso carnal. La denuncia se hizo el domingo, cuando los jugadores ya se encontraban en Buenos Aires camino a Uruguay, donde disputarían otro partido.

Los audios de la víctima de los rugbiers franceses

En un principio, cuando los detuvieron el 8 de julio en Buenos Aires, la fiscalía, a cargo de Darío Nora, aseguró que las pruebas eran contundentes al menos para aprehenderlos. Las mismas heridas que vio la Justicia en el cuerpo de esta mujer, este medio las reprodujo en una nota.

La querella puso a disposición de la Justicia audios en los que la mujer le describía a una amiga la noche que pasó con los rugbiers en el hotel 5 estrellas. Le dijo: "Loca, gracias por el aguante. Por todo. Conocí a un rugbier francés. Altísimo el chabón, re lindo (risas). Re lindo. Y llegue a mi casa a las 9 de la mañana".

rugbiers franceses Jegou Auradou.jpg Los rugbiers franceses acusados de abuso sexual cuando llegaron a Buenos Aires. La Nación

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo criticó al juez Sarmiento por liberar al asesino del ex policía y dijo que no cumplió la ley

"Me cagó a palos. Me agarró los cachetes y me ha dejado unos machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola; rasguñones en la espalda, no sabés... Tremendo el pendejito", siguió en el audio que envió al otro día del supuesto abuso.

"Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pija gigante, tremendo el morocho, hermoso... unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imagínate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada", concluyó.

Tras la aparición de esos audios, les concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria en una casa de la Quita Sección, donde permanecieron casi un mes.

El lunes 12 de agosto recuperaron la libertad y se mudaron a un barrio privado.

El 27 de agosto decidieron irse a Buenos Aires. La capital les permitía pasar desapercibidos y no querían exposición, según explicaron los letrados, Rafael Cúneo Libarona y Pablo Germán Hnatow, quienes los defendieron.

El próximo paso en el proceso judicial es una audiencia para el jueves 5 de septiembre entre el fiscal Darío Nora y los peritos que entrevistaron a la denunciante; será para cerrar el informe expuesto el 30 de agosto.