Los dos detenidos por el abuso de la nena de 12 años están complicados

Aunque el caso de la nena abusada y embarazada se conoció públicamente el miércoles, la Justicia ya había intervenido antes y había detenido a los dos adultos que quedaron imputados. Ambos arriesgan la misma pena ya que la Justicia supone que la madre era consciente de lo que sucedía con la niña.









Por esta razón y para que eso ocurriera los investigadores suponen que la mamá sabía de la situación por lo que fue imputada por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" por las condiciones de menor de la víctima en calidad de partícipe primaria, es decir como una cómplice. La mujer ya está alojada en el penal.





El abusador está imputado por el mismo delito y está preso. Se sabe que es una persona mayor de edad porque de otra manera se hubiese dado intervención a la Justicia penal de menores. Las penas previstas en el Código Penal para esos delitos van de los 5 a los 15 años.





Como se trata de una menor de 13 años, aunque hubiese existido algún consentimiento de la víctima, inocente o no de lo que le estaban proponiendo, igualmente para el Código Penal no es válido. Los consentimientos para contactos sexuales dados por menores de 13 años no tienen ningún peso ni justificación. El Código Penal dice que esos casos serán tratados como violación.





Ahora los peritos deberán hacerle una cámara Gesell a la nena para determinar de forma fehaciente cuál era la relación con el violador.





Fuentes consultadas contaron que tanto la niña como el bebé están en buen estado de salud y que ella no necesita internación, pese a ser un embarazo de alto riesgo teniendo en cuenta su edad. La nena llevaría adelante un embarazo de entre 16 y 20 semanas, es decir cercano a los cinco meses.





El artículo 86 del Código Penal prevé para estos casos la posibilidad de practicarle un aborto de forma



legal con el consentimiento de la mujer embarazada "si el embarazo proviene de una violación". Sin embargo, dado el avanzado grado del embarazo y a que tanto la niña como la abuela que ahora es tutora manifestaron su voluntad de tener al niño, no se recurrió a esa figura del Código Penal.

Luego de la detención de la madre, la niña y sus cuatro hermanos fueron puesto bajo la guarda de sus abuelos en el departamento de Junín.





Justamente una maestra de la escuela de la zona Este a la que concurren los niños difundió un audio en el que contaba la situación de marginalidad en la que viven los menores y pedía ayuda. En ese mismo audio comentaba que la nena estaba embarazada.





Fuentes judiciales aclararon que la nena tiene 12 años y no 11 como se dijo en un principio y que hay una fuerte sospecha de que el abusador no haya tenido una relación con la madre, sino que la relación sería directamente con la nena, es decir que sería su "novio".A partir de ese mensaje, intervino la Municipalidad de Junín para brindar la ayuda necesaria y fue el propio intendente, Mario Abed, el que se puso a disposición. También la Reina Nacional de la Vendimia 2015, Rocío Tonini, oriunda de ese departamento, pidió ayuda por sus redes sociales. La Comuna se hizo cargo de la situación e incluso el servicio médico visitará a la nena una vez a la semana para realizar el seguimiento de su embarazo.