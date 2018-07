"Lo mató como a un animal", dijo una prima del hombre que fue asesinado por "Pity" Álvarez

Una prima de Cristián Díaz, el hombre que fue asesinado por Cristian "Pity" Álvarez en el barrio porteño de Villa Lugano, aclaró que ellos no eran amigos, dijo que el músico "lo mató como a un animal" y pide que se haga justicia.





"Nadie merece una muerte así", escribió Daniela Díaz en las redes sociales, y aseguró que el hombre de 36 años, no vendía drogas tal como trascendió y que el músico líder de "Viejas locas": "Lo mató como a un animal".





"Primo querido todavía no caigo ni puedo entender por qué a vos. Si vos sólo pasaste como todos los días un rato con tu hijita. Ver esa noticia en la tele me partió al medio. Es un dolor inmenso el que siento por no poder despedirte ni estar con tus hermanas", escribió en las redes.





Y agregó: "Ojala se haga justicia y ese tal Pity Álvarez pague por lo que te hizo. Mientras acá quedamos destrozados. Te voy a llevar conmigo siempre en mi corazón".





Aparentemente, el pasado miércoles, Díaz había ido a la casa de su hija a visitarla y al salir se cruzó con el músico y por circunstancias que se investigan, recibió al menos tres disparos que terminaron con su vida.





"Es algo que todavía nadie de mi familia puede entender. Mi primo no vendía droga, vivía para su familia y su hija. Ver en tele tantas muertes, tantas noticias feas, y hoy nos tocó a nosotros. Creo en Dios y sé que se va hacer justicia por que este tipo Pity Álvarez mató a mi primo como a un animal", manifestó la mujer en Facebook.





Desde este viernes, el músico está preso en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza por orden del juez Martín Yadarola, a cargo del Juzgado de Instrucción número 4, ante quien se negó a declarar.





Álvarez se entregó este viernes por la mañana en la comisaría de Villa Lugano, y confesó ante los medios que él mató a Cristian Díaz, en defensa propia.





"Lo maté porque era él o yo", afirmó Álvarez en declaraciones ante la prensa y al querer justificar el asesinato, agregó: "cualquier animal haría lo mismo".





El músico también sostuvo que con Díaz no eran "amigos" y que la víctima "era un pibe que choreaba", pero los investigadores no le encontraron ningún arma a la víctima.





El hecho ocurrió el pasado jueves a la madrugada en el complejo habitacional Samoré, de Villa Lugano, donde varios testigos habrían presenciado el hecho, y tras escaparse en su auto, "Pity" estuvo prófugo durante un día.