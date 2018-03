El ex senador radical y ex pareja de Norma Carleti, la empresaria asesinada en Tunuyán, negó tener vinculaciones con el crimen y afirmó ser inocente."Soy inocente, no tengo nada que ver con eso", manifestó en una entrevista dada aHisa explicó que la separación Carleti comenzó en febrero pasado y negó que se beneficiara con su muerte."En febrero del año pasado vimos que la relación no iba a ser fácil y comenzó el tema de la separación, no fue fácil para ninguno porque ambos veníamos de relaciones anteriores", manifestó."La separación de bienes fue compleja en algunas cosas y en otras, llevó su tiempo para evitar judicializar el tema", explicó y agregó que parte del acuerdo fue que los bienes propios de cada uno pasaran a los hijos que tenía Carleti y los suyos."Los bienes conyugales habíamos llegado a un arreglo para evitar la judicialización y evitar los gastos que esto conlleva y ambos queríamos evitar ese gasto".Hisa confirmó que la relación algunos familiares de la víctima no es buena.

"Con la hermana de Norma hace tiempo tengo una mala relación por temas societarios, respecto al hijo de Norma (Gastón) me llama la atención que se hayan peesentado pidiendo un resarcimiento de 5 millones de pesos, parece que me quieren imputar para poder sacar algo de dinero, una cosa de locos", explicó.

De hecho, Hisa este lunes presentó la renuncia a la empresa frutícola y señaló que lo hizo porque el hijo mayor de Carleti, Gastón, lo amenazaba.

En cuanto al día del crimen, la ex pareja de Norma aseguró que se enteró del hecho por un llamado de un sobrino: "Fue un balde de agua fría, cuesta creerlo", adujo.



"Yo ese día llegué a casa temprano, entre las 8 y las 9 ya estaba en casa, aproximadamente a las 1 am me llama un sobrino para avisarme de lo sucedido. Fue un balde agua fría, cuesta creerlo, lo primero que pensé fue en mi hijo en común con ella, Lucio", aseveró.

Sobre los detenidos, no se animó a arriesgar si son culpables o no, pero lanzó una teoría: "Norma no estuvo en toda esa semana, se había ido de viaje, para mí pensaron que la casa estaba vacía y fue algo improvisado, es lo único que puedo pensar, no le encuentro explicación".