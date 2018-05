Le robaron casi un millón y medio de pesos mientras hacía fila en un banco

Una mujer que estaba por depositar casi un millón y medio de pesos sufrió el arrebato de esa suma de plata en la misma fila de un banco por un falso cliente que esperó la oportunidad y se alzó con el botín, en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Lanús.



El episodio, que tiene ribetes insólitos y hasta propio del guión de una película, se produjo el viernes pasado a las 13:30 en una sucursal del Banco Provincia, ubicada entre las calles Rucci y Warnes, en la localidad de Villa Diamante.



Una empresa textil iba a depositar 1.450.000 pesos y para evitar una salidera bancaria pensaron en un plan que no podía fallar.



Desde la empresa salieron con el maletín y la suma de dinero dos policías bonaerenses que hacían adicionales en negro -en las próximas horas serían desafectados porque esto está prohibido-.



Al ingresar al banco los esperaba una mujer empleada de la textil con una valija vacía.



La señora y los efectivos intercambiaron maletines para distraer a cualquier delincuentes que pudiera estar cerca.



Fue así que los policías se fueron con la valija vacía y la mujer se quedó en la fila de la sucursal a la espera de depositar el dinero sin imaginar que algo malo pudiera pasarle.



Fue así que uno de los sujetos que estaba sentado, simulando ser cliente aprovechó una distracción, tomó el bolso con esa suma y escapó corriendo, a pesar que cuatro policías y vigiladores custodiaban esa zona bancaria. .



Al delincuente lo esperaba a pie un cómplice en la puerta y ambos se fueron corriendo, informó diario Clarín.



Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona, para ver si usaron algún auto o moto de apoyo e identificarlo.



Los asaltantes tendrían entre 30 y 40 años y quedaron registrados en las cámaras de seguridad del banco.



La hipótesis del "entregador" es la que más fuerza cobró y en ese aspecto hay varias sospechas.



En principio el fiscal actuante, Jorge Grieco, ordenó secuestrarles los teléfonos celulares para analizarlos a los dos policías que llevaron la suma al banco.



Uno de los agentes pertenece a la Jefatura Departamental Lanús y el otro a la de Lomas de Zamora.



Sin embargo, la mira no está puesta solo en los efectivos, sino que los empleados del banco también está en la mira, ya que cuando el delincuente escapó no había ningún vigilador, cuando habitualmente siempre hay uno entre los cajeros y la puerta.