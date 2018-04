Le hicieron creer que tenían a su hijo secuestrado para que entregara dinero y electrodomésticos

Una mujer de 58 años fue víctima de un secuestro virtual cuando delincuentes le hicieron creer que su hijo había sido secuestrado. La víctima, desesperada, entregó 5 mil pesos y electrodomésticos. Luego se pudo constatar que el joven estaba bien y fuera de peligro.



Poco antes de las 3.30 de este domingo, una mujer recibió un llamado cuando estaba en su casa de calle Alem al 2.000, de Godoy Cruz.



Un hombre se hizo pasar por su hijo, de 23 años, y le pidió ayuda para que lo liberaran, ya que lo habían secuestrado.



Inmediatamente otro hombre tomó el teléfono y le dijo que si quería volver a ver a su hijo debía entregar dinero, electrodomésticos y todo lo que tuviese de valor.



Inmediatamente la mujer buscó todo lo que tenía en su casa y fue hasta calle Joaquín V. González y Pedro Benegas, de Godoy Cruz, donde dejó 5 mil pesos y varios electrodomésticos.



Al regresar a su casa, su esposo logró comunicarse con el joven, quien le dijo que estaba durmiendo en la casa de su novia y que no había atendido antes debido a que no había escuchado el teléfono.



Los ladrones escaparon con el botín y los investigadores no tienen ni rastros de ellos.