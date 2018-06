Le apuntaron con armas de fuego y le robaron 20 mil pesos

Una banda de ladrones armados asaltó a un hombre de 40 años en su negocio de Palmira, donde bajo amenazas le robaron 20 mil pesos. No fueron detenidos por la Policía.



El hecho ocurrió cerca de las 22 del miércoles en un local ubicado sobre la Ruta 50, en Palmira, departamento de San Martín.



Allí un hombre de 40 años fue sorprendido por asaltantes que lo apuntaron con armas de fuego y le exigieron dinero.



Ante esta situación la víctima no pudo resistirse, por lo que los ladrones se hicieron de un botín de 20 mil pesos y de paso se llevaron el celular del hombre.



Escaparon del lugar sin dejar rastros. La Policía hizo un rastrillaje en el lugar con las características aportadas por la víctima, pero no fueron encontrados.