Las Heras: una policía denunció que un colega la acoso sexualmente

Las autoridades se encuentran investigando a un policía que fue señalado por una colega por acosarla sexualmente mientras cumplían servicio a bordo de una movilidad. Se inició un expediente penal y otro administrativo contra el sospechoso.

El hecho ocurrió hace más de dos semanas, cuando los protagonistas de la historia habían salido en una móvil para cargar combustible. Ambos prestan servicio en una comisaría de Las Heras -se reservan mayores detalles para no revelar la identidad de la denunciante-.

Siguiendo el relato de la auxiliar, el hombre comenzó a proponerle actos sexuales con otra persona y hasta llegó a tocarle su mano. La mujer se negó rotundamente y horas después, cuando finalizó su turno, le comentó la situación a otra policía de mayor rango.

En ese momento, la víctima no quiso radicar la denuncia para no generar suspicacias en su entorno familiar, pero pidió que hablaran con el sargento ayudante para que no vuelva a ocurrir la situación y evitar que patrullen juntos otra vez.

Según comentaron fuentes policiales, otro efectivo policial logró convencerla el sábado pasado de que radique la denuncia y fue así que la mujer tomó contacto con personal de la Inspección General de Seguridad (IGS).

Desde ese organismo iniciaron un expediente administrativo y ordenaron que le retiren el arma reglamentaria al acusado, situación que se concretó en el mediodía del domingo ya que se encontraba de franco y costó localizarlo.

Luego se dio intervención a Asistencia al Policía y la uniformada fue trasladada a la Oficina Fiscal 5, donde se radicó la denuncia penal. Varios policías de esa comisaría han sido citados a declarar en el marco del expediente que se investiga como abuso sexual simple.

Caso similar

En septiembre de 2017, la IGS tuvo en sus manos un expediente de características similares. Se trata de un comisario que estaba a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de San Carlos, quien fue apuntado por una policía que cumplía funciones en esa dependencia.

La víctima relató que el hombre se abalanzó sobre ella e intentó besarla. Cuando se negó, el comisario la amenazó con que podía perder su trabajo. Este caso también fue investigado penal y administrativamente.