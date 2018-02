La familia que perdió todo en un incendio busca un nuevo techo donde vivir

"Perdimos todo". Así definió su panorama actual la mujer cuya casa fue afectada por un incendio ocurrido hace una semana en Godoy Cruz. Ahora piden ayuda para tener un techo donde vivir.

Según recordó la víctima, quien pidió resguardar su identidad, el fuego se originó extrañamente en un freezer que estaba desenchufado. Las llamas afectaron el 90% de la propiedad de dos plantas que se ubica en calle Rivadavia al 778.

Además de la mujer, en el lugar también vivían su hijo de 17 años y su madre de 88. Recolectores de basura, que conocían a la anciana, fueron quienes la rescataron del siniestro. Luego quedó internada en terapia intensiva tras sufrir una intoxicación, pero ya le dieron el alta médica.

A una semana del hecho, empleados municipales han sacado hasta 6 camiones de escombros del lugar, mientras la familia vive en un hotel.

"Solamente se salvaron dos dormitorios y un baño. Tenía tres perritas y dos de ellas murieron. La casa estaba hipotecada y todavía no tenemos respuestas del seguro", detalló la propietaria.

La mujer indicó que también se perdió en el fuego o le sustrajeron luego una lata donde tenía 167 mil dólares: "Era lo que me reforzaba en esta vida por si me pasaba algo así. Estaba guardada en la cocina y ese lugar estaba quemado, pero la lata no estaba. O se fundió en el fuego o se la llevaron después".

La víctima solicitó colaboración con ayuda material de todo tipo e información para alquilar una vivienda. "Estando en el hotel me estoy por quedar sin ahorros. Necesito una casa o un departamento para alquilar y reunir de vuelta a toda mi familia. Las inmobiliarias me piden tres meses de alquiler anticipado y es imposible", narró.

Para cualquier ayuda comunicarse con los damnificados al 2613102203.