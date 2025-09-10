Tensión en la escuela Marcelino Blanco de La Paz por la alumna atrincherada con un arma.

Tensión en la escuela Marcelino Blanco de La Paz por la alumna atrincherada con un arma.

Una compañera de la chica atrincherada con un arma de fuego en la escuela Marcelino Blanco de La Paz dijo a radio Nihuil que la menor de edad disparó dos veces adentro de la escuela.

"La encontré de frente y disparó. Yo iba con el celador, don Lara. Nos agachamos. Pero después se descontroló todo y disparó otra vez", dijo al programa No Tenés Cara pasadas las 12, mientras un comité de crisis intenta destrabar la situación y negociar para que se entregue.

"Ella es tranquila, no habla con nadie. No sé si en la familia tiene problemas pero en la escuela le hacen bulliying por la ropa que usa y porque tiene uniceja".

adolescente armada colegio escuela Marcelino Blanco La Paz
Imágenes de video de la alumna atrincherada con un arma de fuego en la escuela de La Paz.

Imágenes de video de la alumna atrincherada con un arma de fuego en la escuela de La Paz.

La testigo descartó que la alumna armada con una pistola de uso policial haya tenido la intención de atacar a alguien.

Dijo que los disparos que la chica efectuó fueron al aire y al piso.

Alguien le reprochó que "hubiera tirado un petardo adentro de la escuela pero ella dijo que no, que era un arma, que después mostró".

Buscaba a una profesora, confirmó la testigo en declaraciones a la radio.

Pasadas las 12.30 circuló otro video que mostraba a policías tratando de contener a la alumna atrincherada, que seguía disparando.

Embed - Video La Paz

"Dejá el arma en el piso así podemos hablar", le gritó un uniformado.

"Guarda que sigue disparando", advirtió otro policía.

Temas relacionados:

Te puede interesar