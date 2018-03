Juzgarán por femicidio a Andrés Di Césare, el acusado en el crimen de Julieta González

Sin escapatoria parece haber quedado Andrés Di Césare (23), el joven acusado por el femicidio de Julieta González (21) en setiembre del 2016. Tras varias maniobras de la defensa para frenar el juicio, la Justicia no hizo lugar a sus pedidos y el debate en contra del sospechoso es inminente. Esto llega a días del plazo para cerrar la investigación.



Claudia Ríos, la fiscal que instruyó la causa, hace varios meses ya había pedido la elevación a juicio. Sin embargo, los defensores del imputado buscaron el camino para frenar esto y mejorar su situación.



El lunes pasado, en una audiencia en la Justicia de Garantías, las partes mostraron sus posturas. Los letrados de Di Césare aseguraron que es nula la elevación a juicio porque que la fiscal no afirma qué pasó entre el 21 y el 25 de setiembre, fecha en que desapareció la víctima fatal y en que fue hallada sin vida. También agregaron que en el acta de procedimiento cuando se encontró el cadáver falta la firma de un secretario y que en el análisis que se realizó en el celular del sospechoso no se notificó a la defensa. Es por esto que el joven debe ser sobreseído, según reclamaron en la audiencia.



En contraparte, la fiscal Ríos contestó que entre los días del 21 y 25 sólo Di Césare sabe qué es lo que sucedió con Julieta González y que cuando se halló el cuerpo ella se encontraba presente en el lugar del hecho junto al fiscal Santiago Garay. Con respecto a la medida sobre el teléfono, la magistrada esgrimió que no era un peritaje sino un informe técnico por lo que no era necesario notificar a la defensa.



Este último punto es de vital importancia ya que en el artefacto de Di Césare se detectó que había borrado búsquedas en internet sobre cómo deshacerse de un muerto, si un feto perdura en un cadáver -creía que la chica estaba embarazada-, fotos y conversaciones con la joven.



La fiscal también dijo que la defensa trató de realizar maniobras para dilatar el juicio ya que el 21 de marzo próximo se cumple el plazo para el cierre de la pesquisa y podría recuperar su libertad.



En tanto, los abogados particulares pidieron, en caso de que no se acepten las nulidades, que se cambie la carátula a homicidio simple ya que no está probado que haya existido violencia de género.



Claudia Ríos adujo que sí existe ese agravante ya que el mismo Di Césare en su declaración admitió haberle dicho a la mujer que abortara y hasta que le propinó un golpe de puño en la nariz.



Al finalizar las exposiciones, la titular del Primer Juzgado de Garantías, Érica Sánchez, dispuso un cuarto intermedio para analizar las posiciones y expedirse al respecto. La decisión llegó en la jornada de ayer, cuando la jueza rechazó todos los pedidos de la defensa y avaló la investigación de la fiscalía.

Además, se resolvió elevar la causa a juicio, con la carátula de femicidio, que tiene pena única de prisión perpetua.



El hallazgo

Andrés Di Césare, hijo de un reconocido empresario del transporte, se encuentra en prisión preventiva por el asesinato de Julieta González. La joven, con quien el acusado mantenía una relación informal, desapareció en la tarde de 21 de setiembre de 2016 y su cadáver fue hallado golpeado y maniatado en Cacheuta, cerca del penal de Almafuerte, días después.