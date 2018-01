Joven imputado por matar en un accidente y escapar

Varios días en la clandestinidad estuvo un joven por un accidenta fatal en San Martín. La víctima fue una mujer que perdió la vida tras muchas días de agonía. El acusado se entregó y quedó a disposición de la Justicia. Lo imputaron y accedió a la prisión domiciliaria.



Angélica Lina Rinaldi (60) falleció el pasado 26 de diciembre, luego de estar cuatro días internada en el hospital Perrupato. El día 22 en horas de la tarde había sido embestida por una motocicleta en la intersección de La Colonia y Junín, del mencionado departamento del Este. Las heridas que sufrió fueron graves y luchó para salvar su vida, pero no logró su propósito.



De los motociclistas que la arrollaron nada se supo hasta las últimas horas. Es que los dos hombres que transitaban por ese lugar no se detuvieron ante el accidente y optaron por escapar.



La policía y las autoridades judiciales desplegaron varias medidas para dar con ellos, aunque sin resultados positivos. Se revisaron las cámaras de seguridad y se hizo trabajo de inteligencia, pero no se los pudo identificar.



Sin embargo, a dos semanas del siniestro y seguramente con conocimiento del deceso de la señora, uno de los sospechosos se entregó en la Comisaría 12. Esta persona aseguró que él era quien manejaba y también puso a disposición la moto involucrada.



Se trata de Facundo Nicolás Herrera (19), quien sería empleado administrativo de una repartición pública en el Este. Quedó imputado por homicidio culposo agravado por exceso de velocidad y por abandono de persona. Estuvo detenido, aunque se le otorgó el arresto domiciliario con tobillera electrónica para ser monitoreado. Ahora deberán transcurrir 10 días hábiles para el pedido de la prisión preventiva.



Hasta el momento no hay precisiones sobre la situación del hombre que lo acompañaba en la motocicleta. Los pesquisas esperan que cuando Herrera declare brinde información sobre quién circulaba con él aquella tarde.