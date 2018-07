Los padres de los hermanitos que se salvaron de milagro de un incendio en su casa de Las Heras, fueron imputados por abandono de persona agravado por ser los padres de las víctimas. Además, tienen prohibido acercarse y tener contacto con sus hijos mientras dure el proceso.



Así lo decidió el fiscal de Delitos no especializados, Juan Tichelli, quien acusó al hombre de 24 años y a la mujer de 26 años por poner en peligro la vida de sus hijos de 2 y 5 años, aunque los dos quedaron en libertad debido a que no tenían antecedentes y porque la pena mínima de la imputación es de 2 años y 8 meses.



El hecho ocurrió en la noche del miércoles 11 de julio, en una casa de calle Lisandro Moyano, de Las Heras, donde un nene de 2 años y su hermanita de 5 años estaban solos cuando se produjo un incendio.



La nena sacó de la casa a su hermano y un vecino fue quien terminó de rescatarlos en pleno desarrollo del fuego, mientras otros llamaron a la Policía.



Una perito de Bomberos del Cuartel Central que trabajó en el lugar, indicó que los chicos corrieron peligro por la posibilidad de inhalar monóxido de carbono debido a se quemaron colchones y que si no hubiese sido por el vecino que los sacó de la casa, posiblemente hubiesen muerto.





Prohibición de acercamiento

Esa misma noche los chicos fueron trasladados al Hospital Carrillo donde los asistieron y estaban fuera de peligro al cuidado de personal del Órgano Administrativo Local (OAL).



Pero en la mañana del jueves se hizo presente la madre, de 26 años, en el nosocomio y se llevó a sus hijos.



Luego, vecinos la vieron junto a los chicos en la casa, donde fue a buscar algunas pertenencias, y alertaron nuevamente a la policía.



De esa forma los encontraron, fueron llevados nuevamente al Carrillo y luego el fiscal impuso una prohibición de acercamiento a sus hijos y al hospital o donde queden alojados luego bajo la tutela del OAL.



Esto se debe a que en el 2016 hubo una restricción de acercamiento con su hija, pero la misma había quedado sin efecto debido a que la madre había tomado contacto nuevamente con la niña y se revincularon.