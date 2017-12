"Hay muchas pruebas" contra la arquitecta acusada de mutilar los genitales de un hombre

La joven arquitecta acusada de mutilar los genitales de un hombre en una vivienda de la ciudad de Córdoba tiene "muchas pruebas" en su contra que sostienen la imputación, según señaló este miércoles la fiscal que investiga el caso, Betina Croppi.





"Se ha recabado mucha prueba que sostiene la imputación de la acusada. Los estudios demostraron que es consciente de sus actos, por lo que es una persona imputable y que comprende la criminalidad de los hechos", indicó la fiscal.





Además, señaló que por las pruebas que tiene en su contra la imputada por "lesiones gravísimas" sigue detenida en el penal de Bouwer.





La fiscal también hizo referencia a que el proceso se demoró debido a la renuncia del abogado defensor de la imputada.





"Esta renuncia hace que se retrase el proceso porque se debe tomar un tiempo para un nuevo abogado, cosa que se hizo este martes.





Este letrado ha pedido un corto plazo para tomar contacto con la causa", precisó la fiscal.





En ese sentido, el abogado Carlos Nayi, quien estaba a cargo de la defensa de la imputada, de nombre B.B., explicó que abandonó el caso debido a que se presentó un escenario diferente al que planteaba su defendida, quien había asegurado que fue abusada sexualmente antes de que ella mutilara los genitales del supuesto hombre.





"Mi renuncia obedece a una prueba nueva que confronta con la forma en que yo asumí de acuerdo a la convicción de que había una legítima defensa y que existió un ataque sexual", aseguró el letrado.





Sobre los motivos de la renuncia del abogado, la fiscal expresó: "No sé a qué pruebas se refiere el doctor Nayi. Me parece prudente que no se haya explayado porque ya ha tenido episodios en los que se ha hecho pública una serie de datos de la causa".





"En este estado no podemos ventilar el contenido de las pruebas porque la investigación puede verse perjudicada", agregó.





Según fuentes judiciales, el abogado se alejó del caso debido a que su defendida habría realizado unas búsquedas en Google para saber cómo mutilar genitales masculinos, días antes de que se produzca la agresión, y eso fue descubierto en el historial de su computadora personal.





El hecho ocurrió el sábado 25 de noviembre en un edificio situado en Chacabuco al 500, del barrio Nueva Córdoba, donde la joven vive en un departamento de un ambiente, y desde esa fecha la mujer se encuentra detenida.