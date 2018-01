Fiestas y despilfarro de dinero detrás de la huida del abogado Pablo Moreno

La extraña desaparición del joven abogado Pablo Moreno (29), que mantuvo en vilo a toda la provincia luego de que su madre radicara la denuncia el jueves y se viralizara en las redes sociales, se resolvió en la medianoche del viernes cuando el letrado se presentó por propia voluntad en Córdoba. Lo que no detalló allí fueron los entretelones familiares en los que estaba envuelto a la hora de salir de la provincia. Tras su reaparición se abrió una causa por robo a la casa de la hermana de Moreno, en la que estaría involucrado un conocido suyo.



Cuando llegó a estas tierras el aviso de la Comisaría Tercera de Córdoba sobre la aparición de Moreno, los investigadores locales confirmaron que su olfato no los había engañado y que su desaparición se enmarcaba en un drama familiar.



Fiestas y robo

La última vez que la madre vio a Moreno fue en la mañana del jueves cuando salió de su casa en el barrio Santa Ana de Guaymallén diciendo que iba al banco a cobrar un cheque de su trabajo. Al mediodía avisó que no llegaría a almorzar y no atendió más el celular. Su retraso hizo que la mujer radicara la denuncia en la Comisaría 9, lo que disparó su búsqueda.



En el medio del rastreo los investigadores lograron rearmar un rompecabezas que sería fundamental para entender su desaparición.



Según consta en la causa, una de las hermanas de Moreno había viajado a Chile en diciembre y le había dejado encargado que pagara gastos de una casa de fin de semana que posee en El Borbollón.

Supuestamente el gasto sería de entre $2.000 o $3.000 para lo cual le dejó una tarjeta con la que podía acceder a su cuenta bancaria.



El martes, desde el vecino país, la mujer habría chequeado por la web su cuenta bancaria y se sorprendió al ver que su hermano había sacado unos $16.000. Ese día habló con él y Moreno le habría admitido que se había sobrepasado en los gastos.



En apariencia, entre martes y miércoles el abogado organizó una nutrida fiesta en la casa de su hermana que se prolongó hasta altas horas.



El jueves, la mujer volvió a notar faltantes en su cuenta y decidió bloquear la tarjeta.



Ese día Moreno habría abandonado la provincia en colectivo con destino a Córdoba. Allí presuntamente habría vendido su celular y es por eso que no se lo podía ubicar por esa vía.



Al presentarse en la dependencia policial cordobesa, el hombre habría denunciado que un joven que había ido a su casa días antes, y que habría sido uno de los invitados a la fiesta, se había robado algunos elementos de la casa de la hermana.



Con este dato la policía mendocina logró dar con el acusado, quien sumó a la causa que era muy cercano a Moreno y que había sido el abogado quien vendió los elementos presuntamente robados.

Ahora ese joven, de unos 22 años y oriundo del barrio Furió, cercano al Santa Ana en donde vive Moreno, permanecerá detenido hasta tanto la hermana del abogado, quien ya declaró en la causa, corrobore si hay faltantes o no en su casa.



A la causa que ahora tiene en manos el fiscal Juan Carlos Dalessandra, se sumaron también testimonios de amigos de Moreno, quienes confirmaron la cercanía del abogado con el ahora detenido.