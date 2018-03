Está internado el hombre que fue buscado por más de 24 horas

Su desaparición por más de 24 horas causó preocupación en su familia, una importante investigación de la policía y una fuerte movida en las redes sociales. Bruno Andrés Plaza (36) apareció en la noche del viernes en Godoy Cruz y está internado por algunas lesiones. No recuerda qué le sucedió.



El hombre, padre de dos hijos, había salido en el mediodía del jueves de su trabajo, un Rapipago ubicado en el supermercado Vea de calle Democracia de Godoy Cruz. Su plan era ir a su casa a almorzar y luego regresar, sin embargo, desde ese momento nada más se supo de él. Horas después, su familia lo llamaba al celular y no contestaba. Así hasta la noche, lo que los llevó a realizar una denuncia por averiguación de paradero.



Durante el viernes su búsqueda se expandió por las redes sociales y los medios de comunicación, hasta que en la noche lograron ubicarlo. Un amigo lo vio en una estación de servicio de Pellegrini y Beltrán de Godoy Cruz, poniéndole agua a su vehículo. "Bruno estaba perdido, no sabía quién era su amigo", contó un familiar.



Esta persona rápidamente dio aviso de su hallazgo. Al lugar llegó la esposa de Plaza y se subió a una ambulancia con él, que seguía sin reconocer a nadie.



Al hombre lo llevaron al Hospital Español ya que tenía heridas visibles, compatibles con golpes y cortes. Plaza iba recuperando el conocimiento, pero no podía explicar que le había pasado.



Bruno quedó internado y hoy le darán el alta. Fue examinado y le realizaron varios controles de rigor. Entre ellos, una tomografía. Todos los estudios han salido bien, y los médicos buscan saber si sufrió un proceso de amnesia. Su estado de salud general es bueno.



Más allá de que hoy regresará a su vivienda, y eso es lo que le interesa a la familia, la policía intenta determinar qué pasó con él durante el tiempo que estuvo perdido. Y más porque apareció con algunas lesiones.



Su auto fue secuestrado por Investigaciones. Al rodado le faltaba la patente trasera. Hasta el momento no se han encontrado ni el celular ni la billetera de Bruno, aunque una persona le hizo llegar a sus allegados el documento. Hay sospechas de que pueda haber sido asaltado.



La familia de Plaza no ha realizado ninguna denuncia, pero esperan saber si alguien atacó al hombre en las horas en las que estuvo perdido.