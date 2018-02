Esperan para marzo el juicio por el caso de Johana Chacón

El debate oral para el juicio por el caso de Johana Chacón está cerca de definirse. Ayer se produjeron dos hechos importantes que marcaron que falta poco para tener la fecha del juicio. En una audiencia en la Quinta Cámara del Crimen, se le negó al imputado por el homicidio de la chica de 13 años, la excarcelación y se le prorrogó la prisión preventiva y, además, se inició el proceso de ofrecimiento de prueba.



La defensa de Luque, llevada adelante por los abogados María del Carmen Aguilar y su padre, Armando Aguilar, había solicitado la libertad de su defendido, ya que se habían cumplido los dos años de prisión preventiva sin que el acusado tuviera una sentencia firme puesto que todavía no se ha realizado el juicio y no se ha dicho si es culpable o inocente.



Así, el equipo de defensores reclamó ante la Cámara integrada por Rafael Escot, Gonzalo Guiñazú y Aníbal Crivelli, que se le diera la libertad a Luque que finalmente le fue revocada y seguirá detenido hasta llegar al juicio.



Uno de los abogados querellantes, Fernando Peñaloza, explicó que el Código Penal plantea algunas excepciones para extender ese plazo y que están dentro de esos supuestos. "Le extendieron la prisión preventiva a Luque. El Código establece el plazo regular, pero también establece un plazo extraordinario si la causa lo necesita y estamos dentro de esos supuestos, la causa ya está para hacer juicio y si la causa es grave y se justifica, puede seguir un año más, como sucedió que la prorrogaron un año más", contó.



En este caso ya se especulaba con que los camaristas rechazaran la excarcelación dado que el debate oral está próximo a resolverse. De hecho, Peñaloza explicó también que la Cámara les comunicó que a partir de hoy ya están abiertos los 10 hábiles para el ofrecimiento de pruebas. "Esto es cuando decimos qué parte de toda la investigación queremos que se tenga en cuenta a la hora del juicio", se explayó.

Una vez que las partes terminen con esta etapa, los jueces podrán fijar una fecha para el debate oral y público. El letrado estima que a fin de mes ya se podrá saber cuándo será el juicio, que calcula que podría realizarse entre marzo y abril.



"Esta audiencia ha servido para impulsar y apurar para que se haga el juicio, ese ha sido el sentido de la audiencia de hoy (por ayer) y pensar que en un par de meses ya se va a juzgar a Luque", comentó Peñaloza.



"Va a ser un juicio trascendente desde lo público, en cinco audiencias puede terminarse si asisten los testigos y se trabaja en jornadas extendidas", estimó Peñaloza sobre la duración que podría tener el debate.



El caso

Johana Chacón desapareció el 4 de setiembre de 2012, luego de que el colectivo escolar que la llevaba al colegio y la dejaba en su casa la dejara en el ingreso a la finca donde ella vivía con su hermana, con el actual acusado y con los padres de este, en una finca del distrito de 3 de Mayo, en Lavalle.



La menor fue vista por última vez por sus compañeros de escuela, quienes desde el colectivo observaron cómo ella se disponía a cruzar la tranquera de la finca, después del mediodía. Sin embargo, a la tarde noche, el padrastro de Mariano Luque y encargado de la finca junto con la madre del acusado se presentaron en la fiscalía de Lavalle para denunciar que la niña no estaba y había desaparecido.

Nunca se la halló ni viva ni muerta. Nunca se encontró un solo elemento suyo que haya llevado aquel día, ni restos que pudieran revelar que había sido asesinada.



El caso transcurrió sin novedad hasta que la Justicia descubrió que 10 meses antes de la desaparición de Johana, otra mujer, Soledad Olivera de 31 años, también había desaparecido camino a la finca donde residía Luque, según ella misma le manifestó a una mujer que se encontró en los 300 metros que separaban su domicilio de la finca. Esto había ocurrido el 18 de noviembre de 2011.



Ese dato puso los ojos de los investigadores en la finca y en quienes allí vivían. Finalmente fue detenido Mariano Luque luego de que la fiscalía descubriera que el día anterior a que Soledad desapareciera había intercambiado con ella más de un centenar de mensajes de texto y que además tenían una relación de amistad y cercanía con contactos sexuales.



Como ocurrió con Johana, a Soledad nunca la hallaron ni viva ni muerta, tampoco dieron con restos suyos ni pertenencias personales.



Luque fue absuelto por el beneficio de la duda. Beatriz Chacón, la hermana de Johana, quien era la pareja y estaba embarazada de él cuando desapareció Soledad, lo defendió en el juicio y desvinculó haber secuestrado o matado a Olivera, como también de cualquier sospecha sobre la desaparición de su hermana.



Condena en el segundo juicio

La Corte anuló la sentencia, ordenó un nuevo juicio y la suerte cambió para Luque. Se había separado de Beatriz Chacón y además, ella ya no vivía en la finca. La mujer apareció en la fiscalía y lo denunció por haber estrangulado a Johana delante de ella mientras tomaban la media tarde. No dio más datos sobre qué había hecho Luque con el cuerpo. De paso, afirmó sobre Soledad que había escuchado a su ex pareja decir que se había encargado del tema sin más detalles. Y fue lo que dijo en el segundo juicio, en el que esta vez la Justicia condenó a Luque a prisión perpetua por el asesinato de Soledad Olivera, a pesar de que nunca fue hallado ni un solo rastro.



Ahora Luque deberá encarar un juicio en su contra en el que hay muchísimas menos pruebas contra él sobre el asesinato de Johana que las que había por el caso de Soledad. Sin embargo, lo incrimina el testimonio de su ex Beatriz Chacón, quien en los primeros años defendió a Luque y negó que estuviera vinculado a las desapariciones de la mujer y la menor, y ahora lo acusa de haber matado a su hermana.