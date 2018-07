"Es tierra de nadie", aseguraron comerciantes de Guaymallén que sufren una ola de robos

Comerciantes de la calle Godoy Cruz de Guaymallén están desesperados por una ola de robos que sufren durante las madrugadas debido a la poca seguridad en la zona, incrementada desde comenzó la obra vial. Todos aseguraron: "Es tierra de nadie".



La Policía les dijo que solo tienen "apenas un móvil para San José" y que hacen "lo que pueden". En algún momento dese la Municipalidad les habrían prometido personal de Preventores, pero tampoco ocurrió.



La última víctima fue un hombre que hace un mes y medio abrió un quiosco en calle Alvear, a pocos metros de Godoy Cruz. "Así nos dieron la bienvenida", indicó angustiado Juan Antonio mientras limpiaba el desorden que le dejaron los bandidos.



Usaron una tabla de madera como barreta para reventar una reja e ingresar por una ventana. En el interior tomaron leche, gaseosas, comieron alfajores, pisotearon mercadería y se llevaron cerca de 2.500 pesos, cigarrillos, chocolates y hasta gomitas, algunas de las cuales perdieron en el camino y dejó el rastro para el lado que escaparon.



"La verdad es que duele, pero la inseguridad es cosa de todos los días en esta zona", indicó el comerciante quien agregó que se cuando llegó en la mañana de este viernes a su negocio encontró "un panorama horrible. La reja rota, todo un desorden, me llevaron toda la mercadería".



Juan Antonio sostuvo que puso su negocio allí "porque le vi potencial. Se ve una zona que a futuro iba a ser algo lindo, pero a la vista está que está siendo diferente".



Contó que los comerciantes de la zona tuvieron una reunión con autoridades de la Comisaría 25, quienes se comprometieron "a darnos apoyo, a proteger un poco la zona, pero a la vista está que el resultado no está. Es tierra de nadie ya sea porque está en obra o porque la noche queda desolada".



Les dijeron que la Comisaría tiene disponible un solo móvil y que los demás están averiados. "Es muy difícil con las pocas herramientas que ellos tienen hacer su trabajo".





Otros casos

Una mujer hace 6 años que tiene sobre el carril Godoy Cruz un local de celulares y accesorios. En los últimos 10 días sufrió dos robos: "Nos rompieron las vidrieras a las 2 de la mañana, nos sacaron las chapas y nos sacaron los celulares y accesorios".



comerciantes-guaymallen-5.jpg Mariela Valverde dueña de un negocio que también sufrió de los vándalos. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.



"La policía vino, nos dijo que iba a tratar de pasar, pero no tienen móviles, entonces no pueden pasar. Es tierra de nadie".



Además, la comerciante coincidió que esto comenzó a ocurrir desde que cortaron Godoy Cruz para hacer las obras de mejora en la calzada.



"Lo que necesitamos ahora es un sereno hasta que terminen la obra. Que el intendente nos ponga dos serenos desde la 1 a las 6 de la madrugada, porque en el día no hay robos, es en la noche cuando no pasa un auto por el carril Godoy Cruz".



Otra historia es la de Mariela, quien vende ropa de niños hace 13 años: "El sábado en la madrugada me rompieron las cadenas de la reja y me rompieron los vidrios a la 1.30".



Una vez más se escuchó esta frase: "Es tierra de nadie".



"El Municipio está ausente, lo único que no nos hizo fue cobrarnos derecho de comercio por esta obra que nos dijeron que eran 3 meses y llevamos un año y medio con la calle cortada".