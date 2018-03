Engañaron a dos mujeres y les quitaron más de $1 millón

Un cambio en la circulación de los dólares, la presunta vuelta del corralito financiero, la venta de billetes falsos y hasta apócrifos planes de ahorro son algunos de los ardides utilizados por bandas de delincuentes que realizan estafas a través de comunicaciones telefónicas con un previo trabajo de inteligencia. San Rafael ha sido foco en las últimas semanas de varias casos cuyas víctimas perdieron los ahorros de toda la vida.



Uno de los más recientes ocurrió el domingo 18 de marzo. Una mujer de 71 años, con domicilio en el barrio Docente, del departamento sureño, recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por su hija, que actualmente vive en San Luis. El falso familiar le pidió que le entregue su dinero a un hombre que pasaría por su casa en calidad de contador. La excusa es que debían cambiar los billetes porque quedarían fuera de circulación.



La mujer, atenta a las palabras de la interlocutora, partió con una vecina hasta la entidad bancaria y retiró de la caja fuerte un total aproximado de $700.000 divididos en 5.000 euros, U$S25.000 y $15.000 chilenos. Según pudo conocerse los timadores fueron muy astutos y armaron una historia muy creíble, ya que la víctima no dudó en ningún momento de estar haciendo lo correcto. De hecho, ni la vecina que la acompañó a buscar el dinero desconfió de lo que estaba ocurriendo.



Ya con la plata en su poder, la mujer fue visitada por un hombre que se llevó el dinero en una bolsa y desapareció de la escena sin dejar rastro. No hubo tironeo, ni violencia, el dinero le fue servido a los estafadores, que lograron timar a la jubilada que estaba con su marido. Más tarde, cuando llamó a su verdadera hija para preguntarle si se había comunicado con el contador ya para asegurarse de la transacción estuviese bien descubrió que todo era mentira.



El mismo modo

Con un modo similar de proceder, también en San Rafael, una mujer de 80 años domiciliada en calle Los Franceses perdió una suma cercana a los $330.000 ya que entregó $10.000 en efectivo y U$S16.000 dólares. Según publicó el diario San Rafael el operativo del engaño comenzó el martes último, en horas de la mañana, cuando un hombre llamó por teléfono haciéndose pasar por su nieto para decirle que el Gobierno iba a producir una devaluación del peso.



Entonces le aconsejó que hiciera algo con sus ahorros. Le explicó que un empleado del banco la visitaría para retirar el dinero que tenía guardado y que el se encargaría de depositarlo y reinvertirlo en otra moneda o algún negocio que le permitiera hacer frente a esta maniobra económica. Otra vez los astutos engañadores manejando información previa, le hicieron creer a la mujer que era su nieto con quien hablaba. El hombre del otro lado del teléfono conocía detalles y aspectos muy íntimos.



La anciana hizo todo lo que le fue indicando desde el teléfono su presunto nieto incluido dejar el teléfono descolgado para que no pudiese comunicarse con otra persona o para que alguien la alertara de que podía estar siendo timada. Después ofreció todos sus ahorros a un desconocido que pasó a buscarlos por su casa que con el botín en mano se esfumó. Cuando contó a sus familiares lo ocurrido ya era tarde.



En setiembre de 2017, María Hadid (73) y su madre de 94 años fueron embaucadas por delincuentes que les quitaron ahorros de $140.000 que atesoraban en su casa, ubicada en la calle San Juan de Dios de Guaymallén. Las estafas a través de comunicaciones telefónicas son cada vez más frecuentes. Según datos aportados de un relevamiento realizado por la ONG Defendamos la República Argentina, se registran hasta 500 casos diarios sólo en Buenos Aires.