Encontraron a un joven de 24 años asesinado a balazos y buscan a un amigo

Un joven de 24 años fue encontrado asesinado en un cauce de agua en el interior de una planta residuos de Las Heras. Había salido en la noche del sábado con otro muchacho de 26 años para faenar un cerdo, pero ninguno de los dos regresó. Buscan intensamente al amigo.



Se trata de Carlos Martínez, de 24 años, quien vivía en la zona de El Borbollón, en Las Heras. Fue encontrado muerto cerca de las 9 de este domingo en un cauce de agua de una planta de residuos de Las Heras.



Policía Científica trabajó en el lugar, sacó el cuerpo de allí y determinó que tenía cinco herdais de bala: dos en el cuello, uno en el abdomen, otro en el costado izquierdo del pecho y el quinto en la pantorrilla derecha.



Martínez salió en la noche del sábado con Mauricio Quiroz, de 26 años, y diheron que irían hasta un puesto cerca de su casa a faenar un cerdo, pero nunca regresaron.



Un familiar de las víctimas indicó que recibió un llamado de ellos en el cual le dijeron que estaban secuestrados, pero no habrían aportado más datos y no lograron comunicarse de nuevo.



Debido a esto, los pesquisas buscan intensamente a Quiroz, incluso hicieron un rastrillaje en las inmediaciones del cauce donde fue encontrado Martínez, pero no encontraron al otro joven.