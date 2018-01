Encontraron a un hombre con un disparo en la cabeza

Un hombre de 54 años fue encontrado en su casa de Las Heras con un disparo en la cabeza. A pesar de la lesión estaba consciente y le dijo a familiares y policías que había sido asaltado por tres hombres. Pero los pesquisas no están convencidos de esta versión.



Ocurrió cerca de las 8 de este viernes en una casa de calle Madreselvas, a pocos metros de Pascual Segura, en barrio Ujemvi, de Las Heras, donde alquila y vive solo.



Una vez herido con un disparo en su cabeza, llamó a familiares para pedir ayuda y de inmediato llegó la policía.



El hombre les dijo que tres personas habían entrado a su casa, lo golpearon, le robaron dinero, aunque no especificó el monto, y le dispararon en la cabeza.



Fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado al Hospital Central donde quedó internado. Al parecer la bala no llegó a atravesar su cerebro.



Policía Científica que trabajó en la casa no encontró indicios que coincidieran con la versión del hombre.

Debajo de su cama hallaron un arma calibre 22, que está a su nombre, con la cual sospechan que habría atentado contra su vida.



Otra versión indica que estaba separado de su esposa, que se había quedado sin trabajo y que dentro de poco debía dejar la casa que alquilaba porque no tenía como pagarla. Ante ese panorama, el herido habría advertido que iba a quitarse la vida.



Ahora los investigadores deberán determinar si el relato de la víctima es real, o dijo eso luego de arrepentirse al atentar contra su vida.