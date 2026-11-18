En las imágenes se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar si se había arrojado al cauce.

Se desplegó un amplio operativo de Bomberos y rescatistas para poder encontrar el cuerpo del hombre de 34 años. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Durante el procedimiento se presentó una mujer que manifestó estar buscando a su hermano desde las 18. Además, aportó características físicas y de vestimenta que coincidían con las de la persona registrada por las cámaras de seguridad.

Las tareas de búsqueda habían sido suspendidas durante la noche del martes debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar. El operativo se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo cerca del mediodía.