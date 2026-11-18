Un hombre de 34 años que había caído en el canal Cacique Guaymallén a la altura de la rotonda del Avión, habría sido encontrado al mediodía de este miércoles. El hecho ocurrió avanzada la tarde del martes, y fue visto por las cámaras de seguridad previo a tirarse al agua. Se desplegó un importante rastrillaje hasta que hallaron un cuerpo cerca del barrio Plumerillo.
Encontraron el cuerpo de un hombre y creen que es quien había caído al Cacique Guaymallén
El hombre era intensamente buscado en el canal Cacique Guaymallén desde la tarde del martes. Hallaron un cuerpo este miércoles tras un amplio operativo
Cómo comenzó la búsqueda del hombre en el canal Cacique Guaymallén
Según el testimonio de un empleado municipal a la Policía, el hombre corría en dirección al canal. Poco después, unos chicos que pasaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona era arrastrada por el agua, y avisó de inmediato al 911.
A partir de esa alerta, se organizó un operativo de búsqueda con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.
En las imágenes se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar si se había arrojado al cauce.
Durante el procedimiento se presentó una mujer que manifestó estar buscando a su hermano desde las 18. Además, aportó características físicas y de vestimenta que coincidían con las de la persona registrada por las cámaras de seguridad.
Las tareas de búsqueda habían sido suspendidas durante la noche del martes debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar. El operativo se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo cerca del mediodía.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: fue encontrado este miércoles el cadáver del hombre de 34 años buscado en el canal Cacique Guaymallén.
- Despliegue de búsqueda: la Policía y Bomberos organizaron un operativo tras la alerta de un trabajador municipal.
- Análisis de cámaras: las grabaciones mostraron al hombre acercándose a la baranda del canal antes de desaparecer.