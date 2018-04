En mayo se realizará el juicio al futbolista Luciano Cabral

El debate oral por el homicidio de Alan Joan Villegas (27) se desarrollará entre el 15 y el 24 de mayo. En él será juzgado el futbolista Luciano Cabral (22), ex Argentino Juniors, ex selección sub 20 de Chile (se nacionalizó en ese país) y jugador del Atlético Paranaense de Brasil al momento del crimen, cometido el 1 de enero de 2017 en General Alvear.



En el banquillo de los acusados también se sentarán José Cabral (padre del deportista, de 42 años), Axel Olguín (primo, de 20 años) y Hugo Brian Santana, de 18 años, quien al momento del hecho tenía 17.

La fecha se decidió el viernes al finalizar la audiencia de preparación del juicio, en la que el fiscal, el abogado de la familia de la víctima y los defensores de los imputados ofrecieron pruebas, testimonios y pericias.



Tíndaro Fernández y Gustavo Nedic, abogados defensores del futbolista profesional, pidieron se anule la indagatoria de Luciano Cabral, durante la instrucción de la causa, alegando que se violó el derecho de defensa porque no estaban todas las pruebas al momento de hacer esa declaración; pero el tribunal lo rechazó en conformidad con lo solicitado por el fiscal Norberto Jamsech, ya que ese punto se había planteado en la audiencia de apelación y el tribunal de entonces lo rechazó.



De esta forma ya está todo listo para realizar el debate oral por homicidio perpetrado en la mañana del 1 de enero de 2017 en el barrio Los Inmigrantes, donde Joan fue golpeado entre varias personas. La herida fatal habría sido una gran piedra arrojada en su cabeza. Broncas de vieja data y el abundante alcohol de fin de año habrían detonado la agresión.



La causa está calificada "homicidio agravado por la participación de menores", debido a la participación, según la investigación judicial, del entonces menor Brian Santana y de un chico de 13 años que por su edad es inimputable.



El tribunal que realizó la audiencia preliminar y que llevará adelante el juicio está presidido por el juez Julio Bittar, acompañado por su colega Ariel Hernández y completado por Carlos Alberto Parma, miembro del Tribunal Penal de Menores de Mendoza.



Debido a la presunta participación de dos menores de edad, en el tribunal se requiere un juez de menores y fue necesario traerlo desde la capital provincial porque los integrantes del Tribunal Penal de Menores de San Rafael ya habían participado en la causa al resolver la apelación de Luciano Cabral.



"Yo no maté a su hijo", le dijo el acusado a la madre del joven asesinado

El futbolista Luciano Cabral pidió la palabra para dirigirse a la mamá de Joan Villegas cuando era retirado de la sala donde se desarrolló la audiencia de preparación del juicio que lo tendrá como uno de los cuatro acusados.



"Con todo el respeto que me merece la señora María Ángeles Gualpa quiero decirle mirándola a los ojos que yo no maté a su hijo", manifestó el futbolista con lágrimas en los ojos.



"Sé que es un dolor muy grande y te puedo mirar y te puedo jurar que yo no maté a tu hijo", agregó cuando estaba por ser retirado esposado de la sala.



María Ángeles le respondió que la mirara a los ojos cuando hablara y manifestó que "vamos a ver si existe justicia".



El juez Julio Bittar, presidente del tribunal, pidió que no dialogaran y le explicó a Cabral que ésta era una audiencia preliminar y que no era el momento para declarar, pero le indicó que "sobran las oportunidades luego para hablar de estas cuestiones".



Esta declaración repentina del futbolista sorprendió a su abogado defensor, Tíndaro Fernández, quien dijo que no sabía que iba a hablar y añadió: "Le voy a pedir públicamente a Luciano que se mantenga en silencio para que el tribunal pase a deliberar y resuelva esta situación".



Es que en ese momento el abogado había pedido al tribunal que le anularan la declaración inicial de su defendido que consta en la causa y si seguía hablando podía echar por tierra su estrategia. Finalmente los jueces rechazaron el planteo.



Mamá de la víctima: "Hizo un teleteatro berreta"

María de los Ángeles Gualpa, madre de Joan Villegas, calificó de "teleteatro berreta" el pedido de disculpas con lágrimas de Luciano Cabral en la audiencia preliminar del viernes.



Dijo a UNO San Rafael que "durante todo el tiempo que llevó la investigación jamás pidieron disculpas, lo único que le importó es que él había perdido su oportunidad de jugar al fútbol. Nunca le importó que mi hijo murió y que dejó un hijo".



Añadió que "lo que hicieron fue una crueldad indescriptible", con referencia a la forma en que mataron a Joan, primero golpeado entre varios y luego rematado con una gran piedra en la cabeza.



Ángel Villegas, papá del joven asesinado, consideró que el promotor del crimen "ha sido el padre (de Luciano Cabral), que los ha llevado a todos a una ruina, ellos no midieron las consecuencias de todo lo que hicieron".



Además, cree que a su hijo le tendieron "una emboscada" debido a "la forma en que lo llevaron y repentinamente aparecieron estos cinco o seis, porque hay testigos que han visto a más personas. De la forma que lo han matado, pienso que lo estaban esperando".



Recordó que "hay un hijo que Joan no conoció y que lo vamos a proteger con todo lo que se pueda. El domingo pasado cumplió un añito, se llama Loan. ¿Cómo le explicás todas estas cosas cuando sea más grande?", se preguntó, para concluir diciendo que "espero que el caso se resuelva con sabiduría".