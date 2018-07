La madre del principal sospechoso por el triple homicidio de Maipú planteó que su hijo es inocente. Sostuvo que la mancha de sangre en las zapatillas de su hijo fue porque el perro de las víctimas entró a su casa ensangrentado.



Alejandra Ferreyra, de 48 años, su hija Karen Arenas, de 22 años, y su nieto Yariel Bruno, de 4 años, fueron asesinados a puñaladas en la madrugada de este lunes en su casa del barrio Bandera Argentina, de Maipú. Fueron encontrados por otra hija de Alejandra y madre del pequeño.



Por el hecho, la Policía detuvo a Exequiel Ledesma, conocido como Richard, de 23 años, quien vivía a media cuadra. Era novio de Karen hace 2 años, y se conocían desde la infancia.



Nora, la madre del acusado, aseguró que su hijo, en su casa junto con un amigo hasta las 0.30 aproximadamente.



"Él no tiene antecedentes y siempre estuvo muy pendiente de ella, la llevaba y traía a todos lados. Era una relación muy buena", dijo la mujer respecto a la chica, quien era discapacitada y estaba en silla de ruedas.



Planetó una hipótesis para salvar a su hijo: "Ellos criaron de chiquito a un perro caniche y el perrito, no sé en qué momento pasó lo que pasó, estuvo allá en la casa e iba y venía acá ensangrentado, se echaba debajo de la cama de mi hijo y por eso las manchas".



Luego deslizó otra posibilidad: "La madre –por Alejandra Ferreyra- se iba a los bailes y salía con gente que no conocíamos".





perro triple homicidio maipu.jpeg Foto: Silvia Santos/ Radio Nihuil

Nora relató que vieron muchas luces y al salir vieron que había varios móviles de la Policía. Allí estaba la hermana de Karen, y mamá del nene de 4 años, quien se encontró con la terrible escena: "Mi hijo corrió a ayudar a la cuñada".



Exequiel, alias Richard, trabajó un tiempo con el padre de Karen y se dedicaba al rubro de la construcción. "Como es el novio, es el principal sospechoso", dijo la madre del acusado.



Gabriel Ledesma, padre del joven agregó: "Llegó a las 22 de jugar a la pelota y se quedó acá en la casa, no se bañó ni se cambió, estaba con los botines puestos todavía. Tenemos testigos, los amigos y el árbitro del partido".





perro triple homicidio maipu2.jpeg Foto: Silvia Santos/ Radio Nihuil

Otra versión

La Policía llegó al barrio Bandera Argentina alrededor de la 1.15 de este viernes por un llamado que alertó que un hombre borracho derrumbó la puerta de la casa de su ex mujer, donde viven sus 7 hijos.



Casualmente, era la casa del acusado del triple homicidio.



Pocos minutos después se encontraron con los gritos de la mujer que llegó a su casa, a media cuadra y encontró a su madre, a su hermana y a su hijo asesinados.