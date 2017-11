El médico que casi mata a su esposa, cerca de la condena

En la recta final está el debate que juzga a Fernando Fernández (39), médico del Hospital Central que apuñaló a su esposa y la dejó en grave estado en 2015. Pidieron duras penas contra él, mientras la víctima contó el horror que pasó.





El lunes en la Tercera Cámara del Crimen se escucharon los alegatos, en la penúltima audiencia del juicio. El fiscal Fernando Guzzo solicitó 15 años de cárcel para el acusado por una tentativa de femicidio, en tanto los abogados de la mujer pidieron 20 años de pena.





El abogado de Fernández reclamó que su cliente sea condenado por una acción bajo emoción violenta, lo que podría darle una pena menor a 6 años. El viernes será la sentencia.





Furia y un temor de por vida

"No había cuestiones físicas, pero sí algunos detalles, como reacciones", explicó la víctima, Roxana del Carmen Sosa (42) a radio La Red.





"No toleraba algunas cosas cotidianas, sabía que algo pequeño lo molestaba, pero yo lo tomaba como común", señaló.





Pero el 16 de noviembre del 2015 las cosas iban a ir más allá. Fernández le recriminó a su esposa por un tatuaje. "Estábamos peleados, ya no nos hablábamos, estábamos como en una crisis. Ese día empezamos discutiendo, yo me fui a la habitación y él apareció con un cuchillo de cocina grande. Sentí la herida en el pulmón, lo primero que hice fue tapar la lesión y pedir ayuda y que me cubrieran hasta que llegara la ambulancia. Mis vecinos dicen que les daba indicaciones, pero no me acuerdo", señaló Sosa, quien es enfermera.





Actualmente ella y sus 3 hijos tienen un psicólogo. Ninguno de los chicos quiere ver al padre y Roxana no ha tenido otra relación. "Ni pienso en volver a formar pareja. Tengo el temor de elegir de la misma manera", explicó.





Pero no es el único miedo que ella tiene, sino que hay otro y es que Fernández quede libre tras el juicio o poco tiempo después gracias al alegato de emoción violenta.





"No hay justificación, lo hizo conscientemente, lo quiso hacer", repite Sosa. El ataque ocurrió en el departamento que compartían en Las Heras . El médico le dio varios cuchillazos. La mujer salvó la vida después de mucho tiempo internada.





10 a 25 años de pena tiene el femicidio en grado de tentativa, delito por el cual está imputado el médico, quien al momento del hecho se desempeñaba como coordinador de residentes de terapia intensiva del Hospital Central.