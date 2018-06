El lunes la Justicia decidirá el futuro de Sergio Salgado

El fiscal Sebastián Campizzi pidió este martes 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ex intendente de Santa Rosa , Sergio Hernán Salgado. Lo acusó de ser autor de los delitos de administración infiel, concusión, malversación de caudales públicos y desobediencia, en cuatro causas que se tramitaron por separado, pero que fueron analizadas en una misma audiencia de debate, que duró casi un mes y que culminó ayer con los alegatos. Además la Fiscalía pidió 3 años en suspenso para tres ex funcionarios de la comuna y dos para la ex secretaria privada de Salgado, entendiendo que todos fueron partícipes necesarios.