"El asesino de Sebastián está adentro"

"Después de 52 meses y 11 días pude ver el sol", expresó Blanca Sotelo, la madre del médico Sebastián Prado, luego de la detención por segunda vez de Jonathan Morales, quien fue imputado por el crimen en el 2013, pero había recuperado la libertad.



"Feliz, desde ayer estoy muy feliz", dijo la mujer a Buen día Argentina, de Canal 7 Mendoza, y agregó: "Gracias a Dios esto se va aclarando, va saliendo a la luz, y tengo muchas esperanzas que esto va a seguir".



El homicidio de Prado ocurrió en Capital el 6 de septiembre de 2013. A los pocos días atraparon al único sospechoso del crimen, Jonathan Morales, pero por una coartada en el café en el que trabajaba, recuperó la libertad.



Más de cuatro años después, cayó nuevamente luego de un homicidio ocurrido en una finca en Los Corralitos, en Guaymallén, donde José Federico Álvarez fue asesinado de un disparo en la cabeza.



El principal sospechoso de ese crimen fue detenido, y delató a Morales, quien le había contado con lujo de detalles cómo había asesinado a un médico en la Sexta Sección.



"De entrada sabía que era este sujeto. No lo tendrían que haber dejado en libertad. Gracias a Dios que la causa no se cerró, que a él no lo sobreseyeron, porque si no estábamos perdidos", agregó la madre de Prado.



Blanca Sotelo sostuvo: "Dejó dos criaturas sin papá, toda una familia destruida y eso no se compone más. Yo por la salud los niños hago cualquier cosa, por la salud mental de mi nuera también. Esto se tiene que solucionar. Yo no voy a bajar los brazos hasta que esto se termine de una vez por todas, no voy a permitir que este tipo vuelva a salir en libertad".



Dijo que su deseo es que Jonathan Morales esté "preso de por vida y que después no venga ningún abogado que por buena conducta lo saque antes. La vida de mi hijo valía muchísimo, la de los nenes vale mucho y la de mi nuera también. Basta de tener contemplación por todos ellos".