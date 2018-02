El 14 de febrero arranca el juicio por los 19 muertos del micro de Tur Bus

Cuando todavía no aflojan la indignación y el dolor por la tragedia de Las Cuevas, que dejó este viernes tres chicos muertos a manos de un chofer de colectivos, quien según las víctimas iba a alta velocidad e ignoró los reclamos de sus pasajeros para evitar el accidente fatal que finalmente ocurrió, otro caso calcado irá llevado a juicio oral y público el 14 de febrero, en la Octava Cámara del Crimen de los tribunales provinciales.



Se trata de la tragedia de Tur Bus, ocurrida en Horcones el 18 de febrero de 2017 (hace casi un año) en la que murieron 19 personas, tras un vuelco en solitario del colectivo que iba hacia Chile.



Los pasajeros de este micro también denunciaron (como ahora los del caso de Meltur en Las Cuevas)que el chofer conducía muy rápido, de modo temerario y que desestimó las quejas de los viajeros, ante el riesgo de una desgracia que finalmente sucedió.



En el banquillo de los acusados estará sentado Francisco Sanhueza, oriundo de Chile y chofer de Tur Bus.



El resultado del juicio será de crucial importancia para el chofer que está detenido por la tragedia de Las Cuevas, porque le anticipará lo que a él le ocurrirá cuando llegue a juicio oral y público.



El debate sobre la pena

Sanhueza llegará al debate acusado de una pena de prisión de 8 a 25 años bajo la polémica figura jurídica del dolo eventual.



Si el tribunal lo condena por esta opción, que no figura en el Código Penal (donde está escrito qué es delito y cómo se sanciona) pero sí está formulada como doctrina jurídica, a Sanhueza le va a caber la misma condena que a alguien que mata a otro intencionalmente.



Si en cambio los jueces se guían por el homicidio culposo, que sí está en el Código Penal y sanciona las muertes causadas por negligencia y sin intención, típicas de los accidente de transito, la condena sería de 3 a 6 años, claramente mucho menor que la que impulsa la fiscalía en su acusación contra Sanhueza.



El artículo 84 bis del Código Penal dice que "tendrá pena de prisión de 3 años de mínima y hasta 6 años de máxima quien por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, causare a otro la muerte cuando sean más de una las víctima fatales".



Es decir, sean los muertos 3, 19 o más, el Código Penal, que legisla y convierte en ley el Congreso de la Nación y no la Justicia, prevé una pena máxima de hasta 6 años.



Sin embargo, la fiscalía entrará al juicio del 14 de febrero contra el chofer de Tur Bus argumentando la teoría de homicidio por dolo eventual. Esta conducta consiste en que quien incurre en ella llevó a cabo un accionar peligroso, consciente del riesgo y del trágico resultado que podía ocasionar pero continuó sin importarle las consecuencias, provocando el daño o la muerte.



El primer problema que la Justicia enfrenta con este enfoque, en el caso de los accidentes viales puntualmente, es que si el conductor es consciente de ese riesgo estaría revelando una conducta suicida porque él también está en riesgo.



Los investigadores deberían probar con peritos médicos que tal conducta está presente en el acusado y si los psiquiatras no detectan ese comportamiento, entonces por mucho que pese socialmente se está ante un individuo imprudente y negligente que no dimensiona las consecuencias, como lo son los miles de automovilistas que viajan a más de 140 kilómetros por hora en las rutas mendocinas. Se está, en ese caso, ante una conducta culposa con pena de hasta 6 años de cárcel.



La carta que juega la fiscalía

En el caso puntual de Tur Bus, la fiscalía recolectó los testimonios de los pasajeros que le reclamaron varias veces al chofer Sanhueza que bajara la velocidad porque se iban a matar y él siguió adelante sin atender las peticiones de los viajeros, provocando un desastre.



Allí, en esas advertencias ratificadas está la prueba fuerte para pedir el dolo eventual, con una pena de 8 a 25 años, contra el chofer.



Pero el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, es consciente de que estaría ante un chofer suicida. Por eso sometió a Sanhueza a la pericia psiquiátrica de rigor.



Y aunque del estudio no surgió que el conductor de Tur Bus tuviera un perfil suicida, el perito médico sí informó que detectó en Sanhueza una conducta de desprecio por cumplir las normas, inclusive si ello implicaba poner en riesgo su propia vida, según lo que explicaron a Diario UNO desde la Fiscalía de Homicidios



Con este informe, los testimonios de los sobrevivientes y la pericia técnica, que delata la conducción por fuera de la ley del chofer y varias violaciones en el exceso de velocidad, el fiscal Pirrello y la fiscal de cámara Paula Quiroga van a sostener el pedido de cárcel de 8 a 25 años bajo la doctrina del dolo eventual.



Si condenan a Sanhueza por esta figura, entonces el chofer de Meltur, Leonel Quiroga, sabrá lo que le espera cuando vaya a juicio por la tragedia de este viernes.