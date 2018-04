Dos delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad cuando robaron una moto que estaba estacionada en la vereda, en la Cuarta Sección, de Mendoza Capital. Su dueño difundió el video del hecho.



El dueño de una moto Benelli de 600 cc., la dejó estacionada en la vereda de su casa de calle Bogado, entre San Martín y 9 de Julio.



Cerca de las 17 del domingo las cámaras de seguridad detectaron a un joven cuando se acercó sigilosamente hasta la moto. Tenía un casco en el brazo, como para no levantar sospechas.



Allí intentó arrastrar la pesada moto, pero no lo logró y se fue. Pero no estaba solo, porque en menos de un minuto llegó con un cómplice, quien llevaba un casco puesto para que su cara no sea reconocida.





Este, más habilidoso, destrabó la moto y se la llevaron.El dueño del rodado hizo la denuncia en la Justicia y presentó el video como prueba para llegar a los ladrones y capturarlos.