Doble crimen en Montecaseros: imputaron al autor mientras lo analiza un psiquiatra

En la jornada de este viernes, la Justicia imputó al hombre acusado de asesinar a su madre y a uno de sus hermanos en San Martín. En realidad se trata de un formalismo para tenerlo sometido a la investigación mientras los profesionales psiquiátricos revelan si comprendía la criminalidad de sus actos.

Mario Sisterna (37) se encuentra detenido desde las últimas horas del jueves, minutos después de cometer el atroz hecho. El hombre se entregó en la Comisaría 55 y aseguró a los policías que cometió el doble crimen porque su familia lo sometía económicamente.

Vecinos aportaron la versión de que el asesino padece esquizofrenia y esto fue confirmado en la investigación gracias a la historia clínica de Sisterna en el Hospital Perrupato. De todas formas, el fiscal de la causa Gustavo Jadur ordenó que un perito psiquiátrico determine si el hombre es imputable, es decir, si entendía que cometía un delito al momento del hecho.

Si bien Sisterna ya tuvo una primera entrevista, el profesional pidió algunas sesiones más para elevar el informe final, algo que podría ocurrir el próximo lunes, según anticiparon fuentes judiciales.

Mientras tanto, el magistrado decidió imputar al hombre por los dos homicidios agravados por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Esto se debe a que el fiscal debe definir su situación a 24 horas de ser aprehendido, si no el sospechoso tiene derecho a recuperar su libertad. De todas formas no será enviado al penal y continuará alojado en una comisaría hasta que los informes psiquiátricos revelen si es imputable o no.

Para los investigadores ésto es lo último que resta para resolver la causa, ya que incluso tienen en sus manos el arma homicida. Si bien Sisterna ayer se entregó con un revólver calibre 38, Policía Científica determinó que los ultimó con una escopeta. De hecho, tenía en sus bolsillos cartuchos de este tipo de arma.

En una inspección que se realizó esta mañana en el lugar del hecho, a mil metros hacia el Este de la casa donde fueron asesinadas las víctimas se encontró una escopeta de un solo calibre calibre 16. Los pesquisas determinaron que este es el arma que empleó Sisterna.

Atroz

Gritos y disparos irrumpieron la tranquilidad de Montecaseros cerca de las 21 del jueves. Mario Sisterna mantuvo cautiva a parte de su familia durante algunos minutos y terminó asesinando a disparos a su madre, Catalina Flores (60), y a uno de sus hermanos, Jorge Ariel (39).

En la casa también se encontraban otro hermano del hombre -estaba en un sector contiguo- y una sobrina de 3 años -hija de su otra hermana- que resultaron ilesos. Minutos después, el hombre se entregó en la Comisaría 55.